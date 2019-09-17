Социальная реклама «Ромы» помогла найти 4 пропавших детей

Источник: AP 2019

Итальянская «Рома» сообщила, что благодаря объявлениям о пропавших детях в трансферных новостях нашелся уже четвертый ребенок.



Фото 8-летней девочки из Кении было размещено в новости о переходе в римскую команду защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Организация Missing Child в Кении сообщила клубу, что девочку нашли и сейчас с ней все в порядке.

15 сентября был найден еще один кенийский ребенок — 13-летний мальчик.



Всего в ролике о трансфере Смоллинга «Рома» показала фотографии 12 детей.



«Надеемся, все они будут найдены», — твитнул клуб из Италии.