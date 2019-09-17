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17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Социальная реклама «Ромы» помогла найти 4 пропавших детей

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Источник: AP 2019

Итальянская «Рома» сообщила, что благодаря объявлениям о пропавших детях в трансферных новостях нашелся уже четвертый ребенок.

Фото 8-летней девочки из Кении было размещено в новости о переходе в римскую команду защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Организация Missing Child в Кении сообщила клубу, что девочку нашли и сейчас с ней все в порядке.

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15 сентября был найден еще один кенийский ребенок — 13-летний мальчик.

Всего в ролике о трансфере Смоллинга «Рома» показала фотографии 12 детей.

«Надеемся, все они будут найдены», — твитнул клуб из Италии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рома» сотрудничает с американским центром Missing Kids и итальянской организацией Telefono Azzurro.

Идею публиковать фото пропавших детей сотрудникам «Ромы» подсказал клип группы Soul Asylum на песню Runaway Train в 1992 году. Также в 1980-е и 1990-е в США фотографии потерявшихся детей печатали на пачках с молоком.

Андрей Санталов

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