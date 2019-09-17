Социальная реклама «Ромы» помогла найти 4 пропавших детей
Вирусный эффект в действии.
Вирусный эффект в действии.
Итальянская «Рома» сообщила, что благодаря объявлениям о пропавших детях в трансферных новостях нашелся уже четвертый ребенок.
Фото 8-летней девочки из Кении было размещено в новости о переходе в римскую команду защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Организация Missing Child в Кении сообщила клубу, что девочку нашли и сейчас с ней все в порядке.
15 сентября был найден еще один кенийский ребенок — 13-летний мальчик.
Всего в ролике о трансфере Смоллинга «Рома» показала фотографии 12 детей.
«Надеемся, все они будут найдены», — твитнул клуб из Италии.
«Рома» сотрудничает с американским центром Missing Kids и итальянской организацией Telefono Azzurro.
Идею публиковать фото пропавших детей сотрудникам «Ромы» подсказал клип группы Soul Asylum на песню Runaway Train в 1992 году. Также в 1980-е и 1990-е в США фотографии потерявшихся детей печатали на пачках с молоком.
Андрей Санталов