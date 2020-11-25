Симеоне возьмет свое: анонс матча «Атлетико» — «Локомотив»

«Локомотив» тяжело выглядит этой осенью при графике три матча за 7−8 дней. Перерыв на сборные тут тоже не очень помог, футболисты вернулись в разном состоянии. Так что неудивительно, что матч с тульским «Арсеналом» получился для «железнодорожников» таким сложным. До этого «Локо» не побеждал 6 матчей, а тут выиграл в меньшинстве. Главная проблема, однако, все та же: команда Николича очень мало забивает. 16 мячей за первый круг — это лишь 12-е место по результативности в РПЛ. 12-е! Зе Луиш старается, но пока еще находится не в лучшей форме.



«Атлетико» выходит на этот матч после важной победы над «Барселоной», но дать отдых своим лидерам пока не может. Всего 4 очка после 3 туров ЛЧ к этому не располагают. Нынешняя версия команды Симеоне отличается супернадежностью. В Испании она не проиграла ни одного матча в этом сезоне, в ЛЧ, правда, попала под каток «Баварии», но такое бывает со многими. У мадридцев все еще нет Суареса и Торрейры, зато восстановился Диего Коста, он теперь может составить пару форвардов с Феликсом.