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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Симеоне возьмет свое: анонс матча «Атлетико» — «Локомотив»

Что ждет Николича в Мадриде.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа A, 25.11.2020, 23:00

Атлетико-Локомотив-

«Локомотив» тяжело выглядит этой осенью при графике три матча за 7−8 дней. Перерыв на сборные тут тоже не очень помог, футболисты вернулись в разном состоянии. Так что неудивительно, что матч с тульским «Арсеналом» получился для «железнодорожников» таким сложным. До этого «Локо» не побеждал 6 матчей, а тут выиграл в меньшинстве. Главная проблема, однако, все та же: команда Николича очень мало забивает. 16 мячей за первый круг — это лишь 12-е место по результативности в РПЛ. 12-е! Зе Луиш старается, но пока еще находится не в лучшей форме.

«Атлетико» выходит на этот матч после важной победы над «Барселоной», но дать отдых своим лидерам пока не может. Всего 4 очка после 3 туров ЛЧ к этому не располагают. Нынешняя версия команды Симеоне отличается супернадежностью. В Испании она не проиграла ни одного матча в этом сезоне, в ЛЧ, правда, попала под каток «Баварии», но такое бывает со многими. У мадридцев все еще нет Суареса и Торрейры, зато восстановился Диего Коста, он теперь может составить пару форвардов с Феликсом.

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Обе команды хорошо знакомы друг с другом, за последние годы они встречались 5 раз. Первые 4 матча остались за испанцами, три недели назад «Локо» впервые отнял у них очки. Год назад российская команда прилетела в Мадрид, уже потеряв шансы даже на Лигу Европы. Два пенальти, травма Чорлуки, поражение 0:2 — не самые приятные воспоминания будут сегодня у игроков «Локомотива».

Еврокубки этой осенью остаются кошмаром для российских клубов. 14 матчей без побед и 6 очков на четверых. Честно говоря, шансы «Локо» прервать эту серию минимальны. Москвичи вообще не выигрывали последние 8 матчей в ЛЧ. При этом с 2 очками в такой группе шансы на выход в плей-офф Лиги Европы остаются неплохими. Все же решающий матч для «Локомотива» будет дома с «Зальцбургом», здесь не видно, что может им помочь второй раз подряд остановить Симеоне. Хозяева должны уверенно выиграть сегодня, в БК Winline коэффициент на победу «Атлетико» с форой -1,5 составляет 1,62.

Андрей Санталов

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