Зидан и Клопп выберут осторожный футбол: анонс матча «Реал» — «Ливерпуль»
Главный матч вторника.
Главный матч вторника.
«Реалу» было тяжело осенью в ЛЧ, мадридцы два раза проиграли «Шахтеру», но смогли
«Ливерпуль», похоже, здорово воспользовался паузой на матчи сборных. Матч с «Арсеналом» показал, что мерсисайдцы в отличной форме, они попросту задавили соперника по всем фронтам. Интересно, что главным игроком в команде Клоппа стал
Последняя встреча «Ливерпуля» и «Реала» хорошо известна. В Киеве в 2018-м Салах получил травму после захвата Рамоса, Бэйл забил супергол ударом через себя, а Кариус подарил гол Бензема на ровном месте. Спустя три года в каждой команде до сих пор выступает по 9 игроков из стартовых составов того финала ЛЧ. Но Мадрид теперь, конечно, выглядит не так внушительно. В команде уже нет Роналду, Бэйла, а Рамос на этот раз сам с травмой. «Ливерпуль» же надолго решил вратарскую проблему, подписав Алисона, но мерсисайдцам
Без Рамоса у «Реала» грустная статистика в Лиге чемпионов: в последних 10 матчах — 3 победы и 7 поражений. Варан в паре с Начо выглядит не так уверенно, как с Серхио. Правда, центральные защитники «Ливерпуля» Кабак и Филлипс — тоже не образец надежности. Зная об этой проблеме, оба тренера, скорее всего, постараются сыграть осторожно. Тем более, это первый матч, можно перенести основную борьбу на вторую часть противостояния. Нападение опасно у обеих команд, но ведь и Куртуа с Алисоном редко пропускают много голов. Вариант с тоталом меньше 2,5 голов заслуживает внимания, БК Winline дает на это событие коэффициент 1,99.
Андрей Санталов