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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Зидан и Клопп выберут осторожный футбол: анонс матча «Реал» — «Ливерпуль»

Главный матч вторника.

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Источник: AFP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/4 финала, 6.04.2021, 22:00

Реал-Ливерпуль-

«Реалу» было тяжело осенью в ЛЧ, мадридцы два раза проиграли «Шахтеру», но смогли все-таки выйти в плей-офф. С «Аталантой» уже было проще, сказалось мастерство опытных игроков и умный план Зидана. Главная надежда сейчас та же — контроль игры от трио полузащитников Каземиро — Кроос — Модрич и четкое завершение атак от Бензема (11 голов в 10 последних матчах). В субботу Зидан выпустил смешанный состав на игру с «Эйбаром» и решил сразу две задачи: взял три очка и дал передохнуть лидерам.

«Ливерпуль», похоже, здорово воспользовался паузой на матчи сборных. Матч с «Арсеналом» показал, что мерсисайдцы в отличной форме, они попросту задавили соперника по всем фронтам. Интересно, что главным игроком в команде Клоппа стал Александр-Арнольд. Трент правильно отреагировал на невызов в сборную Англии, он мог записать на свой счет 3−4 голевые передачи вместо одной, настолько остры были его пасы. Его связка с Салахом на правом фланге — головная боль для Зидана, на поле эту проблему предстоит решать Винисиусу и Менди. Португалец Жота вернулся на свой уровень после травмы и должен заменить в старте Фирмино.

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Последняя встреча «Ливерпуля» и «Реала» хорошо известна. В Киеве в 2018-м Салах получил травму после захвата Рамоса, Бэйл забил супергол ударом через себя, а Кариус подарил гол Бензема на ровном месте. Спустя три года в каждой команде до сих пор выступает по 9 игроков из стартовых составов того финала ЛЧ. Но Мадрид теперь, конечно, выглядит не так внушительно. В команде уже нет Роналду, Бэйла, а Рамос на этот раз сам с травмой. «Ливерпуль» же надолго решил вратарскую проблему, подписав Алисона, но мерсисайдцам по-прежнему не хватает ван Дейка в обороне и Хендерсона в полузащите.

Без Рамоса у «Реала» грустная статистика в Лиге чемпионов: в последних 10 матчах — 3 победы и 7 поражений. Варан в паре с Начо выглядит не так уверенно, как с Серхио. Правда, центральные защитники «Ливерпуля» Кабак и Филлипс — тоже не образец надежности. Зная об этой проблеме, оба тренера, скорее всего, постараются сыграть осторожно. Тем более, это первый матч, можно перенести основную борьбу на вторую часть противостояния. Нападение опасно у обеих команд, но ведь и Куртуа с Алисоном редко пропускают много голов. Вариант с тоталом меньше 2,5 голов заслуживает внимания, БК Winline дает на это событие коэффициент 1,99.

Андрей Санталов

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