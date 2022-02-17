«Зенит» — «Бетис»: прогнозы и ставки
Российский футбол выходит из зимней спячки матчем плей-офф Лиги Европы в Санкт-Петербурге.
Российский футбол выходит из зимней спячки матчем плей-офф Лиги Европы в Санкт-Петербурге.
«Зениту» доводилось встречаться с испанцами в февральских матчах еврокубков, но в нынешней двухраундовой дуэли есть существенное отличие: впервые команды играют без правила преимущества выездных голов, что не может не сказаться на тактике и стратегии. Мы уже увидели это в плей-офф Лиги чемпионов, когда мадридский «Реал» в Париже без тени смущения сел в глухую оборону, так как гол в первом выездном поединке больше не имеет ключевого значения для исхода. Вот только «Бетис» — не «Реал». Защита — слабое место отчаянной банды Мануэля Пеллегрини, и бело-зеленые не станут играть в несвойственный им футбол. Вопрос, насколько скажется на залихватских атаках севильцев потеря двух ключевых полузащитников, отвечающих за организацию игры — Набиля Фекира и Серхио Каналеса.
У «Зенита» тоже кадровые потери. Кто возьмет на себя роль лидера атак после ухода Сердара Азмуна? У новичка Юри Алберто не было времени на адаптацию, Артем Дзюба с непродленным контрактом в подвешенном состоянии, и непонятно, считать ли его на сегодня игроком основы, а даже в мечтах самых оптимистически настроенных фанатов «Зенита» вряд ли экс-самарец Иван Сергеев начнет петербургский этап карьеры с феерии в еврокубках.
Травмированы основные игроки группы обороны — вратарь Станислав Крицюк и защитник Деян Ловрен, но если потеря Крицюка неприятна, потому что он лучше других зенитовских вратарей начинает атаки длинными передачами, то травма Ловрена может даже быть кстати, настолько слабо хорватский защитник выглядел в последнее время. Болельщикам впору радоваться, что вместо откровенно доигрывающего ветерана на поле появится амбициозный и старательный Дмитрий Чистяков, который к 28 годам наконец стал основным в родном клубе и уже проявил себя в Лиге чемпионов.
Если говорить об исходе двухматчевого противостояния, не стоит ждать от «Зенита» чудес: жребий оказался очень неудачным, причем это стало ясно позже, когда «Бетис» еще прибавил и стал третьей по силе и результатам командой чемпионата Испании в этом сезоне. Чтобы превзойти такого соперника, российскому клубу понадобится максимальная самоотверженность и изрядная удача. А еще великолепная физическая форма, которой, честно говоря, в феврале неоткуда взяться. Либо спад у испанцев, который нельзя исключать в таком плотном графике, в каком играет «Бетис».
В первом после зимней паузы матче российского клуба в Европе слишком много неизвестных, чтобы уверенно сделать ставку на исход: главное — не растерять все шансы еще до выезда в Севилью. Мы предлагаем более осторожный вариант: с учетом отмены правила выездного гола поставить на то, что оба соперника в Санкт-Петербурге забьют. Коэффициент от БК Olimpbet на это событие небольшой — 1.71, но ставка выглядит надежной.
Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.
Игорь Борунов