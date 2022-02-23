«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогнозы и ставки, где смотреть

Прогноз на матч

Лига чемпионов — последний шанс для «Манчестер Юнайтед» выиграть трофей в этом сезоне. В АПЛ манкунианцы борются только за попадание в топ-4. Неожиданно в команде, где в группе атаки есть Роналду, Бруну, Рэшфорд, Кавани и Санчо, возникла проблема с голами. Криштиану в 2022-м не мог забить целых 587 минут, лишь недавно он отличился с «Брайтоном». А ведь в первой части сезона у португальца было 14 голов! Еще одна проблема — игра команды Рангника в защите, в этом году она лишь три матча из 10 провела на ноль. «Лидс» недавно вообще забил «МЮ» два мяча за две минуты. Прослеживается тенденция: после перерыва манкунианцы обычно теряют концентрацию и из-за этого упускают много очков.

У «Атлетико» тоже хватает моментов, которые нужно улучшить. Команда Симеоне всегда славилась своим умением сушить матчи, в прошлом чемпионском сезоне она пропустила в Ла Лиге всего 25 голов — в этом уже 34 после 25 туров. В субботу «Атлетико» разгромил «Осасуну» 3:0, но и там можно говорить о везении, соперник победил по ударам 14:5 и владел мячом почти неприличные 63% времени. Впрочем, мадридцы уже давно чувствуют себя комфортно, играя вторым номером. Интересно, как Симеоне решит проблемы с составом. У «Атлетико» травмирован Коке, Лемар восстанавливается после ковида, Карраско и Фелипе дисквалифицированы.

На что ставить

Симеоне уже похвалил «Манчестер Юнайтед» перед встречей. Для аргентинца важно то, что соперник проиграл только один матч при Рангнике (хоть и выиграл всего 8). Сам «Атлетико» не может похвастаться такими результатами, мадридцы уступили в 6 из последних 11 игр в Ла Лиге. Тут явно все будет решаться в ответном матче, в Мадриде — оба тренера проявят осторожность. Отсюда можно прийти к выводу, что голов болельщики увидят немного. Год назад на этой стадии «Атлетико» проиграл «Челси» 0:1 (и потом 0:2 в Лондоне). В 2020-м было 1:0 с «Ливерпулем» в Мадриде (и 0:1 в основное время в ответной встрече). БК Olimpbet на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 1,73.

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