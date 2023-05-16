Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
15.05
Сампдория
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
15.05
Бетис
Райо Вальекано
31
Футбол. Зарубежный
15.05
Лестер
Ливерпуль
03
Футбол. Кубок России
17.05
Краснодар
Урал
Футбол. Еврокубки
17.05
Манчестер Сити
Реал
Все события
12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Реал Мадрид» вошел в историю Лиги чемпионов

«Реал» обеспечил себе место в следующем розыгрыше ЛЧ.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команда итальянского специалиста Карло Анчелотти одержала победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании со счетом 1:0, в 34-м туре и теперь имеет 71 очко. Ее преимущество над «Вильярреалом», который занимает пятое место, составляет 14 очков. До конца сезона осталось четыре тура.

Последний раз мадридский клуб пропускал розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне 1996/1997. Серия из 27 сезонов в этом престижном турнире является лучшей в Европе. Второе место занимает «Барселона», которая впервые в своей истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов в 20-й раз подряд.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» продолжает борьбу за трофей. В ответном матче ½ финала он сыграет с английским «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Манчестере в ночь на 18 мая. В первой игре команды сыграли вничью 1:1.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джорджина поделилась требованиями, которые нужны для отпуска с...
«Спартак» подал жалобу на пять судейских решений в матче с «Химками»
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь