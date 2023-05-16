Футбольный клуб «Реал Мадрид» вошел в историю Лиги чемпионов

Команда итальянского специалиста Карло Анчелотти одержала победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании со счетом 1:0, в 34-м туре и теперь имеет 71 очко. Ее преимущество над «Вильярреалом», который занимает пятое место, составляет 14 очков. До конца сезона осталось четыре тура.

Последний раз мадридский клуб пропускал розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне 1996/1997. Серия из 27 сезонов в этом престижном турнире является лучшей в Европе. Второе место занимает «Барселона», которая впервые в своей истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов в 20-й раз подряд.