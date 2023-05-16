Футбольный клуб «Реал Мадрид» вошел в историю Лиги чемпионов
«Реал» обеспечил себе место в следующем розыгрыше ЛЧ.
«Реал» обеспечил себе место в следующем розыгрыше ЛЧ.
Команда итальянского специалиста Карло Анчелотти одержала победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании со счетом 1:0, в 34-м туре и теперь имеет 71 очко. Ее преимущество над «Вильярреалом», который занимает пятое место, составляет 14 очков. До конца сезона осталось четыре тура.
Последний раз мадридский клуб пропускал розыгрыш Лиги чемпионов в сезоне 1996/1997. Серия из 27 сезонов в этом престижном турнире является лучшей в Европе. Второе место занимает «Барселона», которая впервые в своей истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов в 20-й раз подряд.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» продолжает борьбу за трофей. В ответном матче ½ финала он сыграет с английским «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Манчестере в ночь на 18 мая. В первой игре команды сыграли вничью 1:1.