Тренер «Реала» Анчелотти: У нас запредельная мотивация
Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче.
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Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче.
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти рассказал, о настрое на матч ½ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Ответная встреча пройдет сегодня.
«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению еще одной важной цели, как и в прошлом сезоне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Первый матч завершился со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус Жуниор — «Реал» и Кевин де Брейне — «Манчестер Сити».