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11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Реала» Анчелотти: У нас запредельная мотивация

Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
1/2 финала, 17.05.2023, 22:00

Манчестер Сити-Реал-

Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти рассказал, о настрое на матч ½ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Ответная встреча пройдет сегодня.

«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению еще одной важной цели, как и в прошлом сезоне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус Жуниор — «Реал» и Кевин де Брейне — «Манчестер Сити».

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