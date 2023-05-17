Тренер «Реала» Анчелотти: У нас запредельная мотивация

«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне. Мы близки к достижению еще одной важной цели, как и в прошлом сезоне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.