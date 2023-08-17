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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Саудовская Аравия хочет получить место в Лиге чемпионов УЕФА

Футбольная ассоциация Саудовской Аравии рассматривает возможность участия клуба из местного чемпионата в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Об этом сообщает издание Calcio e Finanza.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В следующем сезоне формат Лиги чемпионов претерпит серьезные изменения. Вместо привычного группового этапа команды будут играть по швейцарской системе. На фоне предстоящих изменений представители саудовского футбола хотят добиться получения «уайлд кард» на участие в главном клубном турнире Европы победителя саудовской Про-лиги.

Таким путем футбольная ассоциация Саудовской Аравии хочет повысить престиж местной лиги, а также на фоне больших денежных вливаний и статусных трансферов соревноваться в конкурентной среде с лучшими клубами мира. Для воплощения этой идеи саудовцам потребуется провести переговоры с УЕФА, так как участие в турнире саудовского клуба означает потерю места одной из европейских команд.

Остается неясным как саудовские клубы будут совмещать выступления в Лиге чемпионов УЕФА с участием в азиатских континентальных турнирах. С марта по август они принимают участие в Кубке арабских чемпионов, а с августа по май играют в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

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