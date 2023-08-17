Саудовская Аравия хочет получить место в Лиге чемпионов УЕФА

В следующем сезоне формат Лиги чемпионов претерпит серьезные изменения. Вместо привычного группового этапа команды будут играть по швейцарской системе. На фоне предстоящих изменений представители саудовского футбола хотят добиться получения «уайлд кард» на участие в главном клубном турнире Европы победителя саудовской Про-лиги.

Таким путем футбольная ассоциация Саудовской Аравии хочет повысить престиж местной лиги, а также на фоне больших денежных вливаний и статусных трансферов соревноваться в конкурентной среде с лучшими клубами мира. Для воплощения этой идеи саудовцам потребуется провести переговоры с УЕФА, так как участие в турнире саудовского клуба означает потерю места одной из европейских команд.