Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.02
Порту
Арсенал
10
Футбол. Еврокубки
21.02
Наполи
Барселона
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Фрайбург
Ланс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Аякс
Футбол. Зарубежный
21.02
Ливерпуль
Лутон Таун
41
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
11
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
21.02
Порту
Арсенал
10
21.02
Наполи
Барселона
11
20.02
Интер
Атлетико
10
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
14.02
Лацио
Бавария
10
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
08:48 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В число номинантов вошли полузащитник ПСВ Джоуи Верман, вингер «Порту» Галено, нападающий «Интера» Марко Арнаутович и нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

Галено стал автором единственного мяча в матче против «Арсенала» (1:0), Арнаутович отметился аналогичным достижением в матче с «Атлетико» (1:0), Левандовски открыл счет в матче с «Наполи» (1:1), а Верман был признан лучшим игроком матча с «Боруссией» (1:1).

Стоит отметить, что Галено уже дважды признавался игроком недели по ходу нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов — на первой и на заключительной неделе группового этапа.

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

 Новый совладелец «МЮ»: пора вернуть клуб туда, где ему место
ПАОК вылетел из Кубка Греции. Оздоев не забил пенальти
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь