УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
В число номинантов вошли полузащитник ПСВ Джоуи Верман, вингер «Порту» Галено, нападающий «Интера» Марко Арнаутович и нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
Галено стал автором единственного мяча в матче против «Арсенала» (1:0), Арнаутович отметился аналогичным достижением в матче с «Атлетико» (1:0), Левандовски открыл счет в матче с «Наполи» (1:1), а Верман был признан лучшим игроком матча с «Боруссией» (1:1).
Стоит отметить, что Галено уже дважды признавался игроком недели по ходу нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов — на первой и на заключительной неделе группового этапа.
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.