УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Галено стал автором единственного мяча в матче против «Арсенала» (1:0), Арнаутович отметился аналогичным достижением в матче с «Атлетико» (1:0), Левандовски открыл счет в матче с «Наполи» (1:1), а Верман был признан лучшим игроком матча с «Боруссией» (1:1).