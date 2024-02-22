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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроков «Ланса» разбудили фейерверками ночью перед матчем ЛЕ

Футболистов французского «Ланса» разбудили болельщики «Фрайбурга» в 2 часа ночи перед ответным матчем Лиги Европы, сообщает RMC.

ЛансЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

По информации источника, фейерверк под окнами отеля, где остановились футболисты «Ланса» запускали около трех минут, этого хватило, чтобы потревожить персонал и игроков. Устроившие его злоумышленники скрылись с места происшествия до приезда полиции.

Сегодня, 22 февраля, во Фрайбурге пройдет ответный матч раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Лансе команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 0:0.

 Игроков «Ланса» разбудили фейерверками ночью перед матчем ЛЕ
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