Игроков «Ланса» разбудили фейерверками ночью перед матчем ЛЕ
Футболистов французского «Ланса» разбудили болельщики «Фрайбурга» в 2 часа ночи перед ответным матчем Лиги Европы, сообщает RMC.
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Футболистов французского «Ланса» разбудили болельщики «Фрайбурга» в 2 часа ночи перед ответным матчем Лиги Европы, сообщает RMC.
По информации источника, фейерверк под окнами отеля, где остановились футболисты «Ланса» запускали около трех минут, этого хватило, чтобы потревожить персонал и игроков. Устроившие его злоумышленники скрылись с места происшествия до приезда полиции.
Сегодня, 22 февраля, во Фрайбурге пройдет ответный матч раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Лансе команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 0:0.