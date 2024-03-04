УЕФА представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов

С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как до этого. С сезона-1999/2000 клубы в ЛЧ были разбиты на 8 групп по четыре команды в каждой. Теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

Источник: СОЦСЕТИ УЕФА

Источник: СОЦСЕТИ УЕФА

Групповой этап состоит из 8 туров, в каждом из которых у команды-участницы будут разные соперники (было шесть туров с тремя соперниками). Четыре игры команды проведет дома, еще четыре — на выезде.

Источник: СОЦСЕТИ УЕФА