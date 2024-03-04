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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций в картинках представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов, который будет использоваться со следующего сезона.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: UEFA.com

С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как до этого. С сезона-1999/2000 клубы в ЛЧ были разбиты на 8 групп по четыре команды в каждой. Теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

Источник: СОЦСЕТИ УЕФА
Источник: СОЦСЕТИ УЕФА

Групповой этап состоит из 8 туров, в каждом из которых у команды-участницы будут разные соперники (было шесть туров с тремя соперниками). Четыре игры команды проведет дома, еще четыре — на выезде.

Источник: СОЦСЕТИ УЕФА

Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Занявшие с девятого по 24-е место клубы сразятся между собой в двухматчевом противостоянии и разыграют еще восемь путевок в следующую стадию турнира. Команды с 25-го по 36-е место закончат выступления в еврокубках.

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