УЕФА представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций в картинках представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов, который будет использоваться со следующего сезона.
Союз европейских футбольных ассоциаций в картинках представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов, который будет использоваться со следующего сезона.
С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как до этого. С сезона-1999/2000 клубы в ЛЧ были разбиты на 8 групп по четыре команды в каждой. Теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.
Групповой этап состоит из 8 туров, в каждом из которых у команды-участницы будут разные соперники (было шесть туров с тремя соперниками). Четыре игры команды проведет дома, еще четыре — на выезде.
Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Занявшие с девятого по 24-е место клубы сразятся между собой в двухматчевом противостоянии и разыграют еще восемь путевок в следующую стадию турнира. Команды с 25-го по 36-е место закончат выступления в еврокубках.