Моуринью назвал клуб, за который будет болеть в Лиге чемпионов

«Мне бы хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл “Реал Мадрид”. Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra в одной из соцсетей.

16 января Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы» после поражения в Серии А от «Милана» (1:3). На момент увольнения команда шла в турнирной таблице на девятом месте. Моуринью назначили на пост в мае 2021 года. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли. Вместе с командой Жозе Моуринью выиграл Лигу конференций и вышел в финал Лиги Европы. Там «Рома» в решающем матче уступила «Севилье» в серии послематчевых пенальти.