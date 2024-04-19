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09:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью назвал клуб, за который будет болеть в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, за какой клуб будет болеть в Лиге чемпионов.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее стали известны все полуфиналисты турнира. «ПСЖ» сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Бавария» поборется за выход в финал с мадридским «Реалом».

«Мне бы хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл “Реал Мадрид”. Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra в одной из соцсетей.

Первые матчи ½ финала Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

16 января Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы» после поражения в Серии А от «Милана» (1:3). На момент увольнения команда шла в турнирной таблице на девятом месте. Моуринью назначили на пост в мае 2021 года. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли. Вместе с командой Жозе Моуринью выиграл Лигу конференций и вышел в финал Лиги Европы. Там «Рома» в решающем матче уступила «Севилье» в серии послематчевых пенальти.

Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

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