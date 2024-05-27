Украинский вратарь «Реала» выбыл из строя из-за лихорадки

Как заявил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, Андрей Лунин выбыл из строя из-за болезни, но он поправится к финалу Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Лунин пропустил матч 38-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0), который прошел в Мадриде 25 мая. Украинец остался на скамейке запасных, а в стартовом составе вышел оправившийся от разрыва крестообразной связки бельгиец Тибо Куртуа. Анчелотти отметил, что оба голкипера заслуживают права сыграть с первых минут в финале Лиги чемпионов, и он определит, кто будет в старте, уже перед началом матча с «Боруссией».

«Они оба заслуживают играть по многим причинам. Лунин провел отличный сезон. Сейчас у него лихорадка, но он поправится. А теперь к нам еще вернулся лучший вратарь мира. Думаю, я приму решение перед игрой. Один будет играть, а другой останется на скамейке запасных. Это точно», — приводит слова Анчелотти As.