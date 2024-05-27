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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский вратарь «Реала» выбыл из строя из-за лихорадки

Андрей Лунин в сезоне-2023/24 провел в составе «Реала» 31 матч.

Реал
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Источник: Reuters

Как заявил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, Андрей Лунин выбыл из строя из-за болезни, но он поправится к финалу Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Лунин пропустил матч 38-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0), который прошел в Мадриде 25 мая. Украинец остался на скамейке запасных, а в стартовом составе вышел оправившийся от разрыва крестообразной связки бельгиец Тибо Куртуа. Анчелотти отметил, что оба голкипера заслуживают права сыграть с первых минут в финале Лиги чемпионов, и он определит, кто будет в старте, уже перед началом матча с «Боруссией».

«Они оба заслуживают играть по многим причинам. Лунин провел отличный сезон. Сейчас у него лихорадка, но он поправится. А теперь к нам еще вернулся лучший вратарь мира. Думаю, я приму решение перед игрой. Один будет играть, а другой останется на скамейке запасных. Это точно», — приводит слова Анчелотти As.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22 часа по московскому времени.

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