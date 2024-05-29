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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» может отправиться в Лигу конференций вместо Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» может опуститься в Лигу конференций из-за ограничений УЕФА, касающихся владельцев клубов. Об этом сообщает The Telegraph.

Манчестер Юнайтед
НиццаЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Согласно регламенту УЕФА, два клуба не могут играть в одном еврокубковом турнире, если они принадлежат одному и тому же владельцу.

С декабря прошлого года контроль над футбольными операциями в «Манчестер Юнайтед» вместе с 27,7% акций клуба перешел к британскому бизнесмену Джиму Рэтклиффу. Принадлежащая ему химическая компания Ineos с 2019 года владеет французским клубом «Ницца», которая тоже по итогам сезона квалифицировалась в Лигу Европы.

До 3 июня Рэтклифф должен представить УЕФА доказательства, что его доля в «Манчестер Юнайтед» не превышает установленный правилами порог в 30%. В противном случае манкунианцы будут играть в Лиге конференций, так как правила УЕФА в таких ситуациях отдают приоритет той команде, которая заняла более высокое место в своем внутреннем чемпионате.

По итогам сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в то время как «Ницца» финишировала в Лиге 1 на пятой строчке. Манкунианцы вышли в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Англии.

Ранее похожие проблемы возникли у холдинга City Football Group, который владеет «Манчестер Сити» и «Жироной». По итогам сезона испанский клуб впервые в своей истории квалифицировался в Лигу чемпионов, однако из-за правил УЕФА рискует перейти в Лигу Европы.

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