Ройс и Зюле попали в заявку «Боруссии» на финал Лиги чемпионов

Встреча пройдет в субботу, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В заявку на главный матч сезона вошли 23 футболиста, среди которых легенда клуба Марко Ройс, для которого этот матч должен стать последним в футболке «шмелей», и защитник Никлас Зюле, чья физическая форма в последние недели вызвала вопросы и критику.

Вратари: Грегор Кобель, Александр Мейер, Марцел Лотка;

Грегор Кобель, Александр Мейер, Марцел Лотка; Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Иан Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон;

Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Иан Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон; Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен;

Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен; Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Финал, 1.06.2024, 22:00 Боруссия Д - Реал -

Аллер попал в заявку на матч с «Реалом», несмотря на проблемы с лодыжкой, из-за которых 29-летний ивуариец не играл с середины апреля.

В начале месяца стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию», за которую он выступал с 2012 года. В общей сложности он провел за «шмелей» 428 матчей, в которых забил 170 голов и сделал 131 результативную передачу. Вместе с «Боруссией» Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии (2017, 2021) и трижды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014, 2019).