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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Ройс и Зюле попали в заявку «Боруссии» на финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» объявила заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Боруссия Д
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча пройдет в субботу, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В заявку на главный матч сезона вошли 23 футболиста, среди которых легенда клуба Марко Ройс, для которого этот матч должен стать последним в футболке «шмелей», и защитник Никлас Зюле, чья физическая форма в последние недели вызвала вопросы и критику.

  • Вратари: Грегор Кобель, Александр Мейер, Марцел Лотка;
  • Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Иан Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон;
  • Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен;
  • Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Финал, 1.06.2024, 22:00

Боруссия Д-Реал-

Аллер попал в заявку на матч с «Реалом», несмотря на проблемы с лодыжкой, из-за которых 29-летний ивуариец не играл с середины апреля.

В начале месяца стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию», за которую он выступал с 2012 года. В общей сложности он провел за «шмелей» 428 матчей, в которых забил 170 голов и сделал 131 результативную передачу. Вместе с «Боруссией» Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии (2017, 2021) и трижды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014, 2019).

Ранее сообщалось, что Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС, а «Боруссия» рассматривает в качестве его замены полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

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