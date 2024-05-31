Ройс и Зюле попали в заявку «Боруссии» на финал Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» объявила заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Дортмундская «Боруссия» объявила заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Встреча пройдет в субботу, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В заявку на главный матч сезона вошли 23 футболиста, среди которых легенда клуба Марко Ройс, для которого этот матч должен стать последним в футболке «шмелей», и защитник Никлас Зюле, чья физическая форма в последние недели вызвала вопросы и критику.
Аллер попал в заявку на матч с «Реалом», несмотря на проблемы с лодыжкой, из-за которых 29-летний ивуариец не играл с середины апреля.
В начале месяца стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию», за которую он выступал с 2012 года. В общей сложности он провел за «шмелей» 428 матчей, в которых забил 170 голов и сделал 131 результативную передачу. Вместе с «Боруссией» Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии (2017, 2021) и трижды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014, 2019).
Ранее сообщалось, что Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС, а «Боруссия» рассматривает в качестве его замены полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.