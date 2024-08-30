В «Реале» отреагировали на жеребьевку обновленной Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» в новом сезоне на домашнем поле встретится с дортмундской «Боруссией», «Миланом», «Ред Булл Зальцбург» и «Штутгартом», а также сыграет на выезде с «Ливерпулем», «Аталантой», «Лиллем» и «Брестом».
«Мы всегда знали, насколько это сложное соревнование, поскольку в нем участвуют все лучшие игроки. В этом смысле мало что меняется от сезона к сезону, это всегда очень сложно.
Мы с нетерпением ждем турнира. Все знают, насколько он особенный для нас и наших болельщиков. Мы, как и в каждом сезоне, сделаем все возможное, чтобы выиграть его. Но мы полностью осознаем трудности, с которыми столкнемся на этом пути.
Всегда особенный момент, когда “Реалу” выпадает играть против “Милана”. Это великий клуб с историй, и нет сомнений, что они станут для нас действительно очень, очень серьезным испытанием. Мы постараемся подготовиться как можно лучше, потому что это будет фантастическая игра для футбольных болельщиков по всему миру.
Это новый формат, в котором, как и всегда, мы постараемся сделать все возможное. Цель — финишировать в восьмерке лучших и пройти в следующий раунд. Такова наша цель, и мы должны попытаться ее достичь», — приводит слова Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.
В новом сезоне Лиги чемпионов не будет привычного вида группового турнира. В основной сетке впервые сыграют 36 команд, и каждая из них проведет восемь матчей с восемью разными соперниками.
Восемь лучших команд группового турнира напрямую выйдут в ⅛ финала ЛЧ. Занявшие места с 9-е по 24-е клубы проведут дополнительный стыковой раунд для определения еще восьми участников ⅛ финала. Начиная с этой стадии в турнире будет действовать нынешний формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями.
Напомним, в минувшем сезоне «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов и упрочил лидерство по этому показателю. Второе место занимает «Милан» (7 побед), далее следуют «Ливерпуль» и «Бавария» (по 6 побед). Всего «Реал» играл в финалах Лиги чемпионов рекордные 18 раз.