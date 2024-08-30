В «Реале» отреагировали на жеребьевку обновленной Лиги чемпионов

«Мы всегда знали, насколько это сложное соревнование, поскольку в нем участвуют все лучшие игроки. В этом смысле мало что меняется от сезона к сезону, это всегда очень сложно.



Мы с нетерпением ждем турнира. Все знают, насколько он особенный для нас и наших болельщиков. Мы, как и в каждом сезоне, сделаем все возможное, чтобы выиграть его. Но мы полностью осознаем трудности, с которыми столкнемся на этом пути.



Всегда особенный момент, когда “Реалу” выпадает играть против “Милана”. Это великий клуб с историй, и нет сомнений, что они станут для нас действительно очень, очень серьезным испытанием. Мы постараемся подготовиться как можно лучше, потому что это будет фантастическая игра для футбольных болельщиков по всему миру.



Это новый формат, в котором, как и всегда, мы постараемся сделать все возможное. Цель — финишировать в восьмерке лучших и пройти в следующий раунд. Такова наша цель, и мы должны попытаться ее достичь», — приводит слова Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.