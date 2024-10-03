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Компани прокомментировал свое первое поражение с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: David Davies/PA Images via Getty Images

«Если быть объективным, мы хорошо начали игру, у нас были хорошие первые 15 минут, но потом немного потеряли темп. Тем не менее, мы не позволили сопернику создать опасные моменты. Во втором тайме игра была значительно лучше, мы контролировали ход матча, делали хорошие забегания вглубь и создали несколько отличных моментов, но не смогли их реализовать.

Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решалась. Мы должны продолжать идти вперед и вернуться к победам. Я всегда хочу побеждать. Я ни секунды не думал о том, чтобы сыграть 0:0. Просто мы провели два важных матча подряд против “Леверкузена” и “Астон Виллы”, и у нас был тот состав, который мы хотели бы использовать. По нашему мнению, это было подходящее время, чтобы привнести в команду свежие силы. Вот и все.

У каждой игры своя история. У нас были большие шансы, но мы ими не воспользовались. Мы упустили момент, и в этот момент “Вилла” забила гол. Я убежден, что мы команда, которая чаще будет забивать голы, чем нет. Но сегодняшняя игра — это уже история», — сказал Компани после матча.

«Бавария» впервые с 2017 году проиграла осенний матч в Лиге чемпионов. До этого у мюнхенского клуба была рекордная беспроигрышная серия из 41 матча в матчах группового и общего этапов турнира, в которых они одержали 37 побед.

Кроме того, «Бавария» потерпела первое поражение в этом сезоне и впервые проиграла при Компани, который возглавил команду минувшим летом. До этого у мюнхенцев под руководством 38-летнего бельгийца были шесть побед и одна ничья.

После двух туров в активе «Баварии» три набранных очка. В следующем туре мюнхенцы на выезде сыграют с «Барселоной». Встреча пройдет 23 октября.

Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Венсан Компани
Голы
Астон Вилла
Джон Дуран
(Пау Торрес)
79′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
3
Диегу Карлос
90+4′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
19
Джейден Филоджин-Байдейс
27
Морган Роджерс
24
Амаду Онана
59′
6
Росс Баркли
41
Джейкоб Рэмси
27′
31
Леон Бэйли
60′
22
Иан Матсен
90+2′
11
Олли Уоткинс
70′
9
Джон Дуран
90+5′
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
21′
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
7
Серж Гнабри
66′
9
Гарри Кейн
3
Ким Мин Джэ
86′
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
86′
39
Матис Тель
45
Александр Павлович
76′
16
Жоау Пальинья
11
Кингсли Коман
46′
42
Джамал Мусиала
17
Майкл Олисе
66′
10
Лерой Сане
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
10
5
Фолы
10
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Астон Вилла
Лига чемпионов: таблица и календарь