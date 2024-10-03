Компани прокомментировал свое первое поражение с «Баварией»

«Если быть объективным, мы хорошо начали игру, у нас были хорошие первые 15 минут, но потом немного потеряли темп. Тем не менее, мы не позволили сопернику создать опасные моменты. Во втором тайме игра была значительно лучше, мы контролировали ход матча, делали хорошие забегания вглубь и создали несколько отличных моментов, но не смогли их реализовать.



Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решалась. Мы должны продолжать идти вперед и вернуться к победам. Я всегда хочу побеждать. Я ни секунды не думал о том, чтобы сыграть 0:0. Просто мы провели два важных матча подряд против “Леверкузена” и “Астон Виллы”, и у нас был тот состав, который мы хотели бы использовать. По нашему мнению, это было подходящее время, чтобы привнести в команду свежие силы. Вот и все.



У каждой игры своя история. У нас были большие шансы, но мы ими не воспользовались. Мы упустили момент, и в этот момент “Вилла” забила гол. Я убежден, что мы команда, которая чаще будет забивать голы, чем нет. Но сегодняшняя игра — это уже история», — сказал Компани после матча.