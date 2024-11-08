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Оздоев после матча за ПАОК взял автограф у легенды «Ман Юнайтед»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) взял автограф у бывшего игрока манкунианцев Пола Скоулза.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ANP via Getty Images

После игры 32-летний россиянин подошел к Скоулзу, который работал на матче в качестве ТВ-эксперта, и попросил его оставить автограф на футболке. Этот момент попал в телетрансляцию.

Пол Скоулз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2013 год и провел за клуб свыше 700 матчей. С манкунианцами он 11 раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок страны, дважды побеждал в Кубке лиги и дважды становился победителем Лиги чемпионов.

После четырех матчей ПАОК имеет в своем активе одно очко и занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. 28 ноября греческий клуб на выезде сыграет с латвийским РФШ.

Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
7.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Рэзван Луческу
Голы
Манчестер Юнайтед
Амад Диалло
(Бруну Фернандеш)
50′
Амад Диалло
77′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
2
Виктор Линделеф
3
Нуссаир Мазрауи
35
Джонни Эванс
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
85′
20
Диогу Далот
65′
6
Лисандро Мартинес
25
Мануэль Угарте
55′
65′
14
Кристиан Эриксен
9
Расмус Хейлунн
90′
11
Джошуа Зиркзе
16
Амад Диалло
82′
7
Мэйсон Маунт
17
Алехандро Гарначо
65′
10
Маркус Рэшфорд
ПАОК
42
Доминик Котарски
15
Омар Колли
16
Томаш Кендзера
19
Хонни Отто
21
Абдул Рахман Баба
27
Магомед Оздоев
14
Андрия Живкович
2
Мади Камара
75′
77
Кирил Десподов
22
Штефан Шваб
65′
8
Темуе Бакайоко
11
Тайсон
84′
47
Шола Шортайр
34
Тарик Тиссудали
56′
65′
9
Федор Чалов
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
10
Фолы
15
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПАОК
Манчестер Юнайтед
Лига Европы: таблица и календарь