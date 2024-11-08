Оздоев после матча за ПАОК взял автограф у легенды «Ман Юнайтед»

После игры 32-летний россиянин подошел к Скоулзу, который работал на матче в качестве ТВ-эксперта, и попросил его оставить автограф на футболке. Этот момент попал в телетрансляцию.
Пол Скоулз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2013 год и провел за клуб свыше 700 матчей. С манкунианцами он 11 раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок страны, дважды побеждал в Кубке лиги и дважды становился победителем Лиги чемпионов.
После четырех матчей ПАОК имеет в своем активе одно очко и занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. 28 ноября греческий клуб на выезде сыграет с латвийским РФШ.