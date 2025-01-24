Моуринью перепутал главного тренера «Лиона» с его ассистентом

23 января состоялся матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Фенербахче» сыграл вничью с «Лионом» (0:0).
Жозе Моуринью подошел к ассистенту Пьера Сажа сказал ему несколько слов. После чего ассистент тренера «Лиона» указал Моуринью пальцем на самого Сажа. Португалец, заметно удивившись, посмотрел на французского коллегу. После этого он поздоровался с Сажем. Также они сделали совместную фотографию.
«Фенербахче» с 9 очками занимает 23-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Лион» набрал 14 баллов и идет на 5-й позиции. В заключительном туре общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» встретится с «Мидтьюлланном». Для выхода в плей-офф подопечным Моуринью необходимо побеждать датчан.
Моуринью, которому на этой неделе исполнится 62 года, возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 45 очков в 19 матчах. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на шесть очков.
До назначения в «Фенербахче» последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.