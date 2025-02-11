Матч «Манчестер Сити» — «Реал» 11 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Этихад» («Сити оф Манчестер Стэдиум»). Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен. Игру «Манчестер Сити» — «Реал» в прямом эфире покажет «Okko».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Сенсация в том, что эти команды сойдутся в борьбе на вылет уже в первом раунде плей-офф нового формата Лиги чемпионов. «Реал», и «Ман Сити» общий этап провели неожиданно плохо: подопечные Карло Анчелотти заняли 11-е место в таблице, а команда Хосепа Гвардиолы лишь в последнем туре с «Брюгге» (3:1) избежала вылета, став 22-й. Действующие чемпионы Англии и Испании не попали в топ-8, жеребьевка свела их друг с другом, и кого-то из них уже точно не будет на стадии ⅛ финала.
В Лиге чемпионов соперники провели 12 матчей между собой. 4 победы у «Манчестер Сити», 3 — у «Реала», еще 5 встреч завершились вничью. Разница мячей — 21:18 в пользу клуба из Англии. На различных стадиях плей-офф Лиги чемпионов команды встречались пять раз в 10 матчах. Трижды по сумме двух встреч сильнее оказывался «Реал», дважды — «Сити».
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, в первом матче двухраундового противостояния у себя дома «Сити» — фаворит. Коэффициент на победу хозяев — 2.00, гостей — 3.50. Однако по сумме двух встреч шансы выйти в ⅛ финала выше у испанского клуба: 1.83 против 2.00 на англичан.