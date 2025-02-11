Матч «Манчестер Сити» — «Реал» 11 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Сенсация в том, что эти команды сойдутся в борьбе на вылет уже в первом раунде плей-офф нового формата Лиги чемпионов. «Реал», и «Ман Сити» общий этап провели неожиданно плохо: подопечные Карло Анчелотти заняли 11-е место в таблице, а команда Хосепа Гвардиолы лишь в последнем туре с «Брюгге» (3:1) избежала вылета, став 22-й. Действующие чемпионы Англии и Испании не попали в топ-8, жеребьевка свела их друг с другом, и кого-то из них уже точно не будет на стадии ⅛ финала.