Финал Лиги чемпионов 2033 года по футболу может пройти в США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA) ведут переговоры с американской компанией Relevent Sports о передаче ей эксклюзивных прав на коммерциализацию мужских командных турниров в Европе на период с 2027-го по 2033 год.
По данным The Independent, в конечном итоге переговоры могут привести к завершению сотрудничества УЕФА с TEAM Marketing, которое продолжается более 30 лет. Компания отвечала за брендинг Лиги чемпионов, включая гимн турнира и расцветку мяча.
Владелец Relevent Sports Стивен Росс давно строит планы о проведении крупных матчей европейских клубов на территории США. Компания близка к заключению сделки с УЕФА, что может привести к проведению матчей главного еврокубкового турнира на территории США к 2033 году.
Главными причинами сотрудничества УЕФА с Relevent Sports является перспектива проведения финала Лиги чемпионов в США и привлечение внимания к турниру американской аудитории. Ранее европейский турнир никогда не проводился на других континентах.
Лига чемпионов проводится с сезона-1955/56 (до 1992 года турнир назывался Кубок чемпионов). Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который 1 июня 2024 года победил в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
В 2025 году финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Встреча пройдет 31 мая.