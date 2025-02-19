Гасперини: «Аталанта» заслуженно вылетела из Лиги чемпионов

«Мы заслуженно вылетаем, давайте отдадим должное “Брюгге”. Это были два странных матча. Лига чемпионов — это турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили быстрый гол, и соперник сполна воспользовался ситуацией. 0:3 к перерыву — это было несправедливо, могло быть 2:1.
Было много разных ситуаций. В течение 180 минут у нас была масса моментов, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подорвал наш энтузиазм. Со спортивной точки зрения мы были хороши и держали темп. Но у них были быстрые форварды, и наше состояние здесь ни при чем», — сказал Гасперини.
Также наставник бергамасков раскритиковал нападающего команды Адемолу Лукмана, который не сумел реализовать пенальти на 61-й минуте матча.
«Лукман — один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти после забитого гола, но забрал мяч, несмотря на то что Ретеги и Де Кетеларе могли исполнить удар с точки. Мне не понравилось, что сделал Лукман», — добавил Гасперини.
«Аталанта» в феврале сумела выиграть лишь один из шести матчей. Ранее бергамаски также вылетели из Кубка Италии, уступив в четвертьфинале дома «Болонье» (0:1).
«Брюгге» стал первым бельгийским клубом, которому удалось выиграть двухматчевое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов. В ⅛ финала «черно-синие» сыграют с «Лиллем» или «Астон Виллой».