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Гасперини: «Аталанта» заслуженно вылетела из Лиги чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал домашнее поражение от «Брюгге» (1:3) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы заслуженно вылетаем, давайте отдадим должное “Брюгге”. Это были два странных матча. Лига чемпионов — это турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили быстрый гол, и соперник сполна воспользовался ситуацией. 0:3 к перерыву — это было несправедливо, могло быть 2:1.

Было много разных ситуаций. В течение 180 минут у нас была масса моментов, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подорвал наш энтузиазм. Со спортивной точки зрения мы были хороши и держали темп. Но у них были быстрые форварды, и наше состояние здесь ни при чем», — сказал Гасперини.

Также наставник бергамасков раскритиковал нападающего команды Адемолу Лукмана, который не сумел реализовать пенальти на 61-й минуте матча.

«Лукман — один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти после забитого гола, но забрал мяч, несмотря на то что Ретеги и Де Кетеларе могли исполнить удар с точки. Мне не понравилось, что сделал Лукман», — добавил Гасперини.

«Аталанта» в феврале сумела выиграть лишь один из шести матчей. Ранее бергамаски также вылетели из Кубка Италии, уступив в четвертьфинале дома «Болонье» (0:1).

«Брюгге» стал первым бельгийским клубом, которому удалось выиграть двухматчевое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов. В ⅛ финала «черно-синие» сыграют с «Лиллем» или «Астон Виллой».

Аталанта
1:3
Первый тайм: 0:3
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Ники Хайен
Голы
Аталанта
Адемола Лукман
(Давиде Дзаппакоста)
46′
Брюгге
Шемсдин Тальби
(Ферран Хутгла)
3′
Шемсдин Тальби
27′
Ферран Хутгла
(Христос Тзолис)
45+3′
Нереализованные пенальти
Аталанта
Адемола Лукман
61′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
2
Рафаэл Толой
87′
19
Берат Джимсити
80′
77
Давиде Дзаппакоста
15
Мартен де Рон
87′
17
Шарль Де Кетеларе
7
Хуан Куадрадо
75′
16
Рауль Белланова
23
Сеад Колашинац
11′
77′
5
Штефан Пош
8
Марио Пашалич
46′
11
Адемола Лукман
13
Эдерсон
83′
44
Марко Брешанини
32
Матео Ретеги
75′
24
Лазар Самарджич
Брюгге
22
Симон Миньоле
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
55
Максим Де Кейпер
87′
65
Хоакин Сейс
15
Рафаэль Оньедика
36′
20
Ханс Ванакен
30
Ардон Яшари
8
Христос Тзолис
60′
75′
27
Каспер Нильсен
9
Ферран Хутгла
86′
19
Густаф Нильссон
87′
68
Шемсдин Тальби
54′
41
Юго Сике
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
0
8
Фолы
7
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Брюгге
Лига чемпионов: таблица и календарь