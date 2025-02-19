Гасперини: «Аталанта» заслуженно вылетела из Лиги чемпионов

«Мы заслуженно вылетаем, давайте отдадим должное “Брюгге”. Это были два странных матча. Лига чемпионов — это турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили быстрый гол, и соперник сполна воспользовался ситуацией. 0:3 к перерыву — это было несправедливо, могло быть 2:1.



Было много разных ситуаций. В течение 180 минут у нас была масса моментов, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подорвал наш энтузиазм. Со спортивной точки зрения мы были хороши и держали темп. Но у них были быстрые форварды, и наше состояние здесь ни при чем», — сказал Гасперини.