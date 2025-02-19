Матч «Боруссия» — «Спортинг» 19 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:45 мск и пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр встречи — Давиде Масса из Италии. Игру «Боруссия» — «Спортинг» в прямом эфире покажет «Okko».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После первого матча в этой паре интрига практически отсутствует. «Спортинг», переживающий кризис после отъезда в Англию тренера Рубена Аморима, провалил домашнюю игру, уступив со счетом 0:3. Все голы пришлись на второй тайм. Свои имена на табло стадиона «Жозе Алваладе» записали Серу Гирасси, Паскаль Гросс и Карим Адейеми. Ответный матч превратился в формальность, особенно с учетом того, что дортмундский клуб особенно силен на своем родном стадионе при бешеной поддержке желто-черной армии болельщиков.
Отыграть в гостях три мяча почти нереально, но «Спортингу» надо постараться попрощаться с Лигой чемпионой как можно достойнее в надежде, что состав «Боруссии» окажется совсем экспериментальным, а настрой еще более расслабленным, чем у мюнхенской «Баварии», которая накануне едва не проиграла дома скромному «Селтику». Также это шанс для сникшего в последнее время супербомбардира «Спортинга» Виктора Дьекереша снова показать себя на европейской арене в надежде летом перейти в более статусный клуб.
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Коэффициент на победу «Боруссии» у букмекеров достаточно привлекательный — 1.83, потому что дортмундцев устроит даже поражение с разницей в один-два мяча. На очевидный всем проход немецкого клуба в ⅛ финала тоже можно поставить, но с коэффициентом 1.01.