Матч «Боруссия» — «Спортинг» 19 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Отыграть в гостях три мяча почти нереально, но «Спортингу» надо постараться попрощаться с Лигой чемпионой как можно достойнее в надежде, что состав «Боруссии» окажется совсем экспериментальным, а настрой еще более расслабленным, чем у мюнхенской «Баварии», которая накануне едва не проиграла дома скромному «Селтику». Также это шанс для сникшего в последнее время супербомбардира «Спортинга» Виктора Дьекереша снова показать себя на европейской арене в надежде летом перейти в более статусный клуб.