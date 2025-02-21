В ЛЕ Захарян сыграет с «МЮ», а Никита Хайкин — с «Олимпиакосом»

Финал Лиги Европы в этом году состоится 21 мая в испанском Бильбао. Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», которая выиграла еврокубковый турнир впервые в своей истории, победив в финальном матче со счётом 3:0 немецкий клуб «Байер».