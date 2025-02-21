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В ЛЕ Захарян сыграет с «МЮ», а Никита Хайкин — с «Олимпиакосом»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В Ньоне прошла последняя жеребьевка Лиги Европы сезона-2024/25. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитик Арсен Захарян, сыграет с анлийским клубом «Манчестер Юнайтед». Никита Хайкин, являющийся основным голкипером норвежского чемпиона «Буде-Глимт», в⅛ финала Лиги Европы сыграет с «Олимпиакосом».

  • «Буде-Глимт» — «Олимпиакос»
  • «Виктория» (Пльзень) — «Лацио»
  • «Аякс» — «Айнтрахт»
  • «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
  • ФКСБ — «Лион»
  • «Фенербахче» — «Глазго Рейнджерс»
  • «Рома» — «Атлетик» (Бильбао)

Первые матчи ⅛ финала Лиги Европы пройдут 6 марта, а ответные поединки — 13 марта.

Также состоялись жеребьевки четвертьфинальных и полуфинальных пар:

Пара 1: «Буде-Глимт»/ «Олимпиакос» — «Виктория»/ «Лацио»
Пара 2: «Аякс»/ «Айнтрахт» — «АЗ Алкмар»/ «Тоттенхэм»
Пара 3: «Реал Сосьедад»/ «Манчестер Юнайтед» — ФКСБ/ «Лион»
Пара 4: «Фенербахче»/ «Глазго Рейнджерс» — «Рома»/ «Атлетик» (Бильбао).

В полуфинале встретятся победители пар 1−2 и 3−4.

Финал Лиги Европы в этом году состоится 21 мая в испанском Бильбао. Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», которая выиграла еврокубковый турнир впервые в своей истории, победив в финальном матче со счётом 3:0 немецкий клуб «Байер».

Лига Европы: таблица и календарь