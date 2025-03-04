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Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

4 марта начнутся встречи ⅛ финала в самом престижном еврокубковом турнире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 перед первыми матчами стадии ⅛ финала турнира.

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 19,2% (было 17,2%). На второй строчке располагается каталонская «Барселона», которая выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 14,8% (было 15,4%). Замыкает тройку лидеров миланский «Интер» — 14% (было 13,6%).

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

  1. «Ливерпуль» — 19,2%.
  2. «Барселона» — 14,8%.
  3. «Интер» — 14%.
  4. «Арсенал» — 11,6%.
  5. «Реал» Мадрид — 9,8%.
  6. «ПСЖ» — 9,5%.
  7. «Байер» — 5,4%.
  8. «Бавария» — 5,3%.
  9. «Атлетико» Мадрид — 4,2%.
  10. «Бенфика» — 1,3%.

4 марта состоятся четыре матча ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В центральном противостоянии дня встретятся «Реал» и «Атлетико». Остальные матчи: «Брюгге» — «Астон Вилла», «ПСВ» — «Арсенал» и «Боруссия» — «Лилль».

Первые матчи стадии ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта. Ответные игры запланированы на 11 и 12 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В финальном матче подопечные Карло Анчелотти обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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