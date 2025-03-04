Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 19,2% (было 17,2%). На второй строчке располагается каталонская «Барселона», которая выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 14,8% (было 15,4%). Замыкает тройку лидеров миланский «Интер» — 14% (было 13,6%).