Актриса Энн Хэтэуэй исполнила гимн «Арсенала» после победы в ЛЧ

Обладательница премии «Оскар» за роль в мюзикле «Отверженные» Хэтэуэй, которая является болельщицей «Арсенала», исполнила гимн канониров в футболке клуба.
Напомним, во вторник, 8 апреля «Арсенал» на домашнем поле обыграл «Реал» со счетом 3:0. В составе победителей отличились Деклан Райс (58-я и 70-я минуты) и Микель Мерино (75). 26-летний Райс поразил ворота мадридцев прямыми ударами со штрафных. Он стал первым игроком, кому удалось оформить дубль со штрафных в матче плей-офф Лиги чемпионов.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Реалом».
«Если за 20 лет у вас не было большой истории участия в этом турнире, вы должны быть готовы написать свою собственную. Это стало возможным благодаря индивидуальным и коллективным качествами наших игроков.
Я был совершенно убежден, что такой результат возможен. Я чувствовал, что в ходе подготовки мы можем создать массу проблем. Но это еще нужно было сделать. Если у вас есть настрой и вера в то, что это может произойти, вы можете это осуществить. Мы сделали это, но это только первая часть работы. В Мадриде нам придется сыграть еще лучше.
Прошло три с половиной года с тех пор, как мы в последний раз забивали со штрафного. Сегодня вечером огромную роль сыграли именно индивидуальные качества. Так обстоят дела и на этом турнире. А третий гол был фантастически забит за счет именно командных действий», — приводит слова специалиста Sky Sports.
Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в среду, 16 апреля.