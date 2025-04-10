Актриса Энн Хэтэуэй исполнила гимн «Арсенала» после победы в ЛЧ



«Если за 20 лет у вас не было большой истории участия в этом турнире, вы должны быть готовы написать свою собственную. Это стало возможным благодаря индивидуальным и коллективным качествами наших игроков.



Я был совершенно убежден, что такой результат возможен. Я чувствовал, что в ходе подготовки мы можем создать массу проблем. Но это еще нужно было сделать. Если у вас есть настрой и вера в то, что это может произойти, вы можете это осуществить. Мы сделали это, но это только первая часть работы. В Мадриде нам придется сыграть еще лучше.



Прошло три с половиной года с тех пор, как мы в последний раз забивали со штрафного. Сегодня вечером огромную роль сыграли именно индивидуальные качества. Так обстоят дела и на этом турнире. А третий гол был фантастически забит за счет именно командных действий», — приводит слова специалиста Sky Sports.