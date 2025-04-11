Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Деклан Райс отметился дублем со штрафных в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0).
В голосовании Райс опередил грузинского вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, забившего гол во встрече с «Астон Виллой» (3:1), а также форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, на счету которого дубль в ворота дортмундской «Боруссии» (4:0), и защитника «Интера» Алессандро Бастони, отыгравшего всю встречу с «Баварией» (1:2).
По данным Squawka, ранее Деклан Райс ни разу не забивал прямым ударом со штрафного. На его счету нет ни одного гола со штрафного в предыдущих 338 поединках. Полузащитник сборной Англии перебрался в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом 2023 года. Стоимость трансфера составила более 116 миллионов евро.
Ответные встречи четвертьфинальной стадии ЛЧ пройдут 15 и 16 апреля.