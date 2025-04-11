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Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Как сообщает пресс-служба УЕФА, полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком первых матчей ¼ финала Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Деклан Райс отметился дублем со штрафных в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0).

В голосовании Райс опередил грузинского вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, забившего гол во встрече с «Астон Виллой» (3:1), а также форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, на счету которого дубль в ворота дортмундской «Боруссии» (4:0), и защитника «Интера» Алессандро Бастони, отыгравшего всю встречу с «Баварией» (1:2).

По данным Squawka, ранее Деклан Райс ни разу не забивал прямым ударом со штрафного. На его счету нет ни одного гола со штрафного в предыдущих 338 поединках. Полузащитник сборной Англии перебрался в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом 2023 года. Стоимость трансфера составила более 116 миллионов евро.

Ответные встречи четвертьфинальной стадии ЛЧ пройдут 15 и 16 апреля.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Карло Анчелотти
Голы
Арсенал
Деклан Райс
58′
Деклан Райс
70′
Микель Мерино
(Майлс Льюис-Скелли)
75′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
5
Томас Партей
54′
8
Мартин Эдегор
23
Микель Мерино
11
Габриел Мартинелли
12
Юррьен Тимбер
90′
4
Бен Уайт
41
Деклан Райс
80′
3
Киран Тирни
7
Букайо Сака
74′
19
Леандро Троссар
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
69′
90+4′
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
4
Давид Алаба
79′
20
Франсиско Гарсия
10
Лука Модрич
71′
17
Лукас Васкес
11
Родригу
85′
21
Браим Диас
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
8
Фолы
9
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти