Деклан Райс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

По данным Squawka, ранее Деклан Райс ни разу не забивал прямым ударом со штрафного. На его счету нет ни одного гола со штрафного в предыдущих 338 поединках. Полузащитник сборной Англии перебрался в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом 2023 года. Стоимость трансфера составила более 116 миллионов евро.