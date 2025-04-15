С разумом, страстью и яйцами: Анчелотти рассказал о настрое «Реала» на «Арсенал»

«Завтра нам необходимо провести матч на высшем уровне, чтобы попытаться изменить ход плей-офф. Мы постараемся сыграть уверенно, с разумом, страстью и яйцами, как говорит Карлос Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.