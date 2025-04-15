С разумом, страстью и яйцами: Анчелотти рассказал о настрое «Реала» на «Арсенал»

Тренер мадридской команды Карло Анчелотти процитировал испанского теннисиста Карлоса Алькараса, чтобы дать понять, как «Реал» должен сыграть в предстоящем матче с лондонским «Арсеналом».
«Завтра нам необходимо провести матч на высшем уровне, чтобы попытаться изменить ход плей-офф. Мы постараемся сыграть уверенно, с разумом, страстью и яйцами, как говорит Карлос Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Следующая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 16 апреля. Первый матч английская команда выиграла со счетом 3:0. Встреча пройдет в Лондоне, на домашнем стадионе «Арсенала». В другой четвертьфинальной паре за выход в полуфинал борются ПСЖ и «Астон Вилла». Первая игра осталась за парижанами со счетом 3:1.
В 2022 году испанский теннисист Карлос Алькарас сделал публикацию в соцсети Х с эмодзи мозга, сердца и куриных яиц. Позднее спортсмен рассказал, что эта цитата его дедушки.