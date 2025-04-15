Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С разумом, страстью и яйцами: Анчелотти рассказал о настрое «Реала» на «Арсенал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как команда должна сыграть в ответном матче с «Арсеналом» после поражения со счетом 0:3.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Тренер мадридской команды Карло Анчелотти процитировал испанского теннисиста Карлоса Алькараса, чтобы дать понять, как «Реал» должен сыграть в предстоящем матче с лондонским «Арсеналом».

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/4 финала, 16.04.2025, 22:00
Реал
-
Арсенал
-

«Завтра нам необходимо провести матч на высшем уровне, чтобы попытаться изменить ход плей-офф. Мы постараемся сыграть уверенно, с разумом, страстью и яйцами, как говорит Карлос Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Следующая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 16 апреля. Первый матч английская команда выиграла со счетом 3:0. Встреча пройдет в Лондоне, на домашнем стадионе «Арсенала». В другой четвертьфинальной паре за выход в полуфинал борются ПСЖ и «Астон Вилла». Первая игра осталась за парижанами со счетом 3:1.

В 2022 году испанский теннисист Карлос Алькарас сделал публикацию в соцсети Х с эмодзи мозга, сердца и куриных яиц. Позднее спортсмен рассказал, что эта цитата его дедушки.