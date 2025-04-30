Матч «Барселона» — «Интер» 30 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:00 мск и пройдет на Олимпийском стадионе («Луис Компанис») в Барселоне. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция). Игру «Барселона» — «Интер» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке. Ответная игра состоится в Милане 6 мая.
На общем этапе Лиги чемпионов «Барселона» и «Интер» показали похожие результаты. Каталонцы заняли второе место, а миланцы — четвертое. Команды набрали одинаковое число очков (по 19) и одержали по шесть побед каждая. «Барселона» при этом забила больше всех мячей (28 — «Интер» всего 11), а «Интер» пропустил меньше всех (1 — «Барселона» целых 13).
Оба клуба попали сразу в ⅛ финала, минуя стыковой раунд. «Барселона» прошла португальскую «Бенфику» (1:0, 3:1), а затем справилась по сумме двух матчей с «Боруссией» из Дортмунда (4:0, 1:3). «Интер» дважды обыграл голландский «Фейеноорд» (2:0, 2:1), а на стадии ¼ финала прошел мюнхенскую «Баварию» (2:1, 2:2). Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Параллельно «Барселона» лидирует в чемпионате Испании и только что выиграла Кубок страны в финале с мадридским «Реалом», а «Интер» в минувшем туре уступил лидерство в чемпионате Италии «Наполи», проиграв «Роме». Перед встречей с «Барселоной» «Интер» потерпел три поражения подряд, два в Серии А и одно в полуфинале Кубка Италии с «Миланом» — столько же, сколько за три предыдущих месяца, так что форма каталонцев выглядит предпочтительнее.
У «Барселоны» травмированы два игрока основного состава: лучший бомбардир Роберт Левандовски и фланговый защитник Алехандро Бальде. У «Интера» к полуфиналу вернулись в строй Маркус Тюрам, Дензел Думфрис и Петр Зелиньски.
Фаворитом матча в Барселоне считаются хозяева. На победу каталонцев принимают ставки с коэффициентом 1,66. На «Интер» можно поставить за 5,20, на ничью — 4,40. От встречи ждут высокой результативности. Коэффициент на ставку «тотал больше 2.5» составляет всего 1,57. Эксперты считают более вероятным выход в финал по сумме двух матчей «Барселоны», а не «Интера» (коэффициент 1,57 против 2,45).