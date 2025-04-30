Матч «Барселона» — «Интер» 30 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Параллельно «Барселона» лидирует в чемпионате Испании и только что выиграла Кубок страны в финале с мадридским «Реалом», а «Интер» в минувшем туре уступил лидерство в чемпионате Италии «Наполи», проиграв «Роме». Перед встречей с «Барселоной» «Интер» потерпел три поражения подряд, два в Серии А и одно в полуфинале Кубка Италии с «Миланом» — столько же, сколько за три предыдущих месяца, так что форма каталонцев выглядит предпочтительнее.