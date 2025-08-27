Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.96
П2
1.90
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.58
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.73
П2
2.05
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.61
П2
4.80
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.68
П2
3.58
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.12
П2
5.08
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.65
П2
5.48

Наир Тикнизян заплакал после вылета его клуба из Лиги чемпионов

Этим летом футболист сборной Армении перешел из московского «Локомотива» в «Црвену Звезду».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ответный матч раунда плей-офф между чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» и чемпионом Кипра «Пафосом» завершился вничью со счетом 1:1. В первом матче «Пафос» одержал победу (2:1), поэтому именно клуб из Кипра сыграет в основном этапе Лиги чемпионов в этом сезоне.

Левый защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян не сдержал эмоций и расплакался после окончания матча. После финального свистка трансляция показала крупным планом футболиста, который не смог сдержать слез.

Источник: Кадр из трансляции

Наир Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт. На данный момент в его активе восемь официальных матчей и ни одного результативного действия за новый клуб.

26-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Тикнизян играл за юношескую и молодежную сборные России, но в 2023 году принял решение выступать за сборную Армении. В его активе 22 матча и 1 забитый мяч за национальную команду.

Пафос
1:1
Первый тайм: 0:0
Црвена Звезда
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Alphamega Stadium
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Владан Милоевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти