Наир Тикнизян заплакал после вылета его клуба из Лиги чемпионов

Ответный матч раунда плей-офф между чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» и чемпионом Кипра «Пафосом» завершился вничью со счетом 1:1. В первом матче «Пафос» одержал победу (2:1), поэтому именно клуб из Кипра сыграет в основном этапе Лиги чемпионов в этом сезоне.
Левый защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян не сдержал эмоций и расплакался после окончания матча. После финального свистка трансляция показала крупным планом футболиста, который не смог сдержать слез.
Наир Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт. На данный момент в его активе восемь официальных матчей и ни одного результативного действия за новый клуб.
26-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Тикнизян играл за юношескую и молодежную сборные России, но в 2023 году принял решение выступать за сборную Армении. В его активе 22 матча и 1 забитый мяч за национальную команду.
Хуан Карлос Карседо
Владан Милоевич
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти