«Бенфика» уволила главного тренера после поражения от «Карабаха»

«Хочу сообщить всем болельщикам “Бенфики”, что мы только что достигли договоренности с Бруну Лажи, который сегодня покидает пост тренера “Бенфики”. Я хотел бы поблагодарить Бруна за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для Бенфики и за всю его преданность нашему клубу в этом году. Но, к сожалению, пора, и мы понимаем, что нужно менять команду. Относительно следующего тренера: мы, конечно, рассчитываем, что новый наставник уже в субботу сядет на скамейку запасных в “Вила-даш-Авеш”, — сказал президент “Бенфики” Руй Кошта.