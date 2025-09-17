«Бенфика» уволила главного тренера после поражения от «Карабаха»

Накануне «Бенфика» дома сенсационно проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го туре общего этапа Лиги чемпионов, ведя по ходу встречи 2:0.
«Хочу сообщить всем болельщикам “Бенфики”, что мы только что достигли договоренности с Бруну Лажи, который сегодня покидает пост тренера “Бенфики”. Я хотел бы поблагодарить Бруна за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для Бенфики и за всю его преданность нашему клубу в этом году. Но, к сожалению, пора, и мы понимаем, что нужно менять команду. Относительно следующего тренера: мы, конечно, рассчитываем, что новый наставник уже в субботу сядет на скамейку запасных в “Вила-даш-Авеш”, — сказал президент “Бенфики” Руй Кошта.
Лажи возглавил «Бенфику» в сентябре 2024 года. Под руководством 49-летнего специалиста «орлы» провели 66 матчей, в которых одержали 46 побед при 9 ничьих и 11 поражениях. В прошлом сезоне лиссабонский клуб выиграл Кубок португальской лиги, а также занял второе место в чемпионате Португалии и вышел в финал Кубка страны.
После четырех туров «Бенфика» занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков. В субботу, 20 сентября, лиссабонский клуб на выезде сыграет с АВС. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Бруну Лаже
Гурбан Гурбанов
Энцо Барренечеа
(Георгий Судаков)
6′
Вангелис Павлидис
(Георгий Судаков)
16′
Леандру Андраде
(Камило Дуран)
30′
Камило Дуран
(Марко Янкович)
48′
Алексей Кащук
(Абделла Зубир)
86′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
10
Георгий Судаков
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
5
Энцо Барренечеа
8
Фредрик Эурснес
70′
9
Франьо Иванович
21
Андреас Шельдеруп
70′
25
Джанлука Престианни
14
Вангелис Павлидис
79′
18
Леандру Баррейру
20
Ричард Риос
79′
39
Энрике Араужу
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
10
Абделла Зубир
20
Кади Боржес
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
44
Эльвин Джафаргулиев
77′
27
Турал Байрамов
15
Леандру Андраде
66′
11
Эммануэль Аддай
17
Камило Дуран
90′
22
Муса Гурбанлы
8
Марко Янкович
77′
21
Алексей Кащук
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти