Трент пропустит около двух месяцев из-за травмы бедра

Александер-Арнолд перешел в «Реал» прошлым летом из «Ливерпуля» за 10 млн евро. Англичанин провел за мадридский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2031 года.