Трент пропустит около двух месяцев из-за травмы бедра

26-летний англичанин был заменен на третьей минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1). Вместо него на поле вышел Дани Карвахаль, получивший на 72-й минуте красную карточку.
«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой мадридского “Реала”, у нашего игрока Трента Александер-Арнолда диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Сроки восстановления будут зависеть от динамики», — сказано в заявлении клуба.
По информации журналистки Аранчи Родригес, восстановление Трента займет от шести до восьми недель.
Александер-Арнолд перешел в «Реал» прошлым летом из «Ливерпуля» за 10 млн евро. Англичанин провел за мадридский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2031 года.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Барселону» на два балла. В субботу, 20 сентября, «сливочные» дома сыграют против «Эспаньола». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.
Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби
Килиан Мбаппе
29′
Килиан Мбаппе
81′
Тимоти Веа
(Мэйсон Гринвуд)
22′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+7′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
35′
10
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
54′
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5′
2
Даниэль Карвахаль
72′
15
Арда Гюлер
74′
17
Рауль Асенсио
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
1
Херонимо Рульи
10
Мэйсон Гринвуд
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Факундо Медина
75′
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
46′
87′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
33
Эмерсон
78′
62
Микаэль Мурильо
22
Тимоти Веа
78′
9
Амин Гуири
17
Мэтт О`Райли
66′
18
Артур Вермерен
19
Жоффре Кондогбья
66′
14
Игор Пайшан
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти