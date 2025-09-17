Ричмонд
Трент пропустит около двух месяцев из-за травмы бедра

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнолд пропустит около двух месяцев из-за травмы задней поверхности левого бедра. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26-летний англичанин был заменен на третьей минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1). Вместо него на поле вышел Дани Карвахаль, получивший на 72-й минуте красную карточку.

«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой мадридского “Реала”, у нашего игрока Трента Александер-Арнолда диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Сроки восстановления будут зависеть от динамики», — сказано в заявлении клуба.

По информации журналистки Аранчи Родригес, восстановление Трента займет от шести до восьми недель.

Александер-Арнолд перешел в «Реал» прошлым летом из «Ливерпуля» за 10 млн евро. Англичанин провел за мадридский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2031 года.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Барселону» на два балла. В субботу, 20 сентября, «сливочные» дома сыграют против «Эспаньола». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Марсель
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
29′
Килиан Мбаппе
81′
Марсель
Тимоти Веа
(Мэйсон Гринвуд)
22′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+7′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
35′
10
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
54′
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5′
2
Даниэль Карвахаль
72′
15
Арда Гюлер
74′
17
Рауль Асенсио
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
Марсель
1
Херонимо Рульи
10
Мэйсон Гринвуд
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Факундо Медина
75′
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
46′
87′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
33
Эмерсон
78′
62
Микаэль Мурильо
22
Тимоти Веа
78′
9
Амин Гуири
17
Мэтт О`Райли
66′
18
Артур Вермерен
19
Жоффре Кондогбья
66′
14
Игор Пайшан
Статистика
Реал
Марсель
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
28
15
Удары в створ
15
5
Угловые
9
4
Фолы
9
14
Офсайды
1
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти