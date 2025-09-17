«Кайрат» получил 140 тыс. заявок на билеты на матч с «Реалом»

«Команде сделали по пять билетов на каждого. Стадион не такой большой — вмещает всего 23 тыс. По моим данным, заявок оставлено около 140 тыс. на матч с “Реалом”. Как мне объясняли наши руководители, мы не можем взять и раздать билеты всем, потому что тогда не сумеем позволить купить билет обычным болельщикам. Да, огромный ажиотаж, но у нас был ажиотаж на всех матчах Лиги чемпионов. Даже люди, которые никогда не ходили на футбол, сейчас хотят попасть. Мы удивляемся: на “Реал” хотят или на нас?» — сказал Уразбахтин.