«Кайрат» получил 140 тыс. заявок на билеты на матч с «Реалом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал об ажиотаже, который вызвал предстоящий домашний матч команды в Лиге чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайрат"

Встреча пройдет 30 сентября на Центральном стадионе в Алматы. Это будет первый домашний матч в Лиге чемпионов в истории «Кайрата».

«Команде сделали по пять билетов на каждого. Стадион не такой большой — вмещает всего 23 тыс. По моим данным, заявок оставлено около 140 тыс. на матч с “Реалом”. Как мне объясняли наши руководители, мы не можем взять и раздать билеты всем, потому что тогда не сумеем позволить купить билет обычным болельщикам. Да, огромный ажиотаж, но у нас был ажиотаж на всех матчах Лиги чемпионов. Даже люди, которые никогда не ходили на футбол, сейчас хотят попасть. Мы удивляемся: на “Реал” хотят или на нас?» — сказал Уразбахтин.

Продажи билетов на матч «Кайрат» — «Реал» стартуют 23 сентября в 15:00 по московскому времени. Самый дешевый билет обойдется в 30 тыс. тенге (4,6 тыс. рублей), самый дорогой — в 250 тыс. тенге (38,4 тыс. рублей). Ожидается, что все билеты на матч будут проданы за несколько минут.

На общем этапе Лиги чемпионов «Кайрат» также дома примет «Пафос» (21 октября), «Олимпиакос» (9 декабря) и «Брюгге» (20 января). В гостях команда из Казахстана сыграет против «Спортинга» (18 сентября), «Интера» (5 ноября), «Копенгагена» (26 ноября) и «Арсенала» (28 января).