«Бенфика» официально объявила о переговорах с Жозе Моуриньо

Моуриньо сменит на этом посту Бруну Лажи, который был отправлен в отставку после сенсационного домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
— «Бенфика» проинформировала Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии, что идут переговоры о найме тренера Жозе Моуринью. Как ожидается, они будут завершены в ближайшее время, — сказано в заявлении клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, Моуриньо сегодня подпишет с «Бенфикой» контракт на два года.
Последним местом работы португальца был «Фенербахче», который он покинул в августе этого года после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Ранее 62-летний специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».
Примечательно, что самостоятельную тренерскую карьеру Моуриньо начинал в «Бенфике» в 2000 году, но из-за конфликта с руководством покинул клуб всего после деcяти матчей.
После четырех туров «Бенфика» занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков. В субботу, 20 сентября, лиссабонский клуб на выезде сыграет с АВС. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Бруну Лаже
Гурбан Гурбанов
Энцо Барренечеа
(Георгий Судаков)
6′
Вангелис Павлидис
(Георгий Судаков)
16′
Леандру Андраде
(Камило Дуран)
30′
Камило Дуран
(Марко Янкович)
48′
Алексей Кащук
(Абделла Зубир)
86′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
10
Георгий Судаков
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
5
Энцо Барренечеа
8
Фредрик Эурснес
70′
9
Франьо Иванович
21
Андреас Шельдеруп
70′
25
Джанлука Престианни
14
Вангелис Павлидис
79′
18
Леандру Баррейру
20
Ричард Риос
79′
39
Энрике Араужу
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
10
Абделла Зубир
20
Кади Боржес
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
44
Эльвин Джафаргулиев
77′
27
Турал Байрамов
15
Леандру Андраде
66′
11
Эммануэль Аддай
17
Камило Дуран
90′
22
Муса Гурбанлы
8
Марко Янкович
77′
21
Алексей Кащук
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти