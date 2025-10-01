Компани назвал задачу «Баварии» на сезон после победы в ЛЧ

«Все казалось просто, но это было вовсе не так. Да, мы победили и результат крупный. Но я уверен, что против “Пафоса” другим командам будет непросто. Особенно на его поле. Во втором тайме нам пришлось сражаться и много работать, чтобы стабилизировать игру.



Я еще до первого матча четко сказал, что наша задача — сыграть в финале и постараться победить в нем. Да, это сложная задача. Сейчас турнир идет полным ходом, и пока что мы думаем о том, как побеждать в каждом следующем матче», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.