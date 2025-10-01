Ричмонд
Компани назвал задачу «Баварии» на сезон после победы в ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал крупную победу над «Пафосом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на Кипре на стадионе «Альфамега». В составе победителей дубль оформил нападающий Харри Кейн (15-я и 34-я минуты), еще по голу забили Рафаэл Геррейро (20), Николас Джексон (31) и Майкл Олисе (69). У проигравших отличился Мислав Оршич (45).

«Все казалось просто, но это было вовсе не так. Да, мы победили и результат крупный. Но я уверен, что против “Пафоса” другим командам будет непросто. Особенно на его поле. Во втором тайме нам пришлось сражаться и много работать, чтобы стабилизировать игру.

Я еще до первого матча четко сказал, что наша задача — сыграть в финале и постараться победить в нем. Да, это сложная задача. Сейчас турнир идет полным ходом, и пока что мы думаем о том, как побеждать в каждом следующем матче», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

Харри Кейн достиг отметки в 102 забитых мяча в 105 играх за мюнхенский клуб после того, как оформил дубль в ворота «Пафоса». В текущем сезоне Лиги чемпионов на счету форварда четыре гола.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице ЛЧ с 6 очками. В следующем туре подопечные Венсана Компани на своем поле примут «Брюгге».