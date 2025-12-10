Игроки «Ливерпуля» высказались по поводу ситуации с Салахом

На минувших выходных Салах резко высказался в адрес «Ливерпуля» и главного тренера Арне Слота. 33-летний египтянин потерял место в основном составе команды, а также не поехал на матч Лиги чемпионов в Италию, оставшись на тренировочной базе мерсисайдцев.
«Это сложно, но это общая сложная ситуация, в которой мы все оказались. Между Мо и клубом что-то происходит, и сегодня его здесь нет, такова реальность. Я не думаю, что что-то изменилось в плане нашей сосредоточенности и решимости. Я не тот, кто должен говорить, если кому-то нужно извиниться. Он уже пару дней делится своими чувствами. Очевидно, что с этим должен разбираться клуб, да и я тоже. Он был сосредоточен, больше ничего не изменилось. Он тоже тренировался», — сказал ван Дейк.
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выразил надежду на том, что конфликтная ситуация разрешится и Салах останется в команде.
«Тяжелая ситуация. Мы говорим об одном из величайших игроков, выступавших за этот клуб. Я подписал контракт в то же трансферное окно, что и он. Что случилось, то случилось. Внутри команды мы все едины. Его будущее будет зависеть от других людей, а не от меня. Мне нравится играть с Салахом, и я надеюсь, что мы продолжим играть вместе», — сказал Робертсон.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне он провел за мерсисайдцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.
«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на десять очков. В субботу, 13 декабря, мерсисайдцы дома сыграют против «Брайтона». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Кристиан Киву
Арне Слот
Доминик Собослаи
88′
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
87′
11
Луис Энрике
23
Николо Барелла
10
Лаутаро Мартинес
13′
15
Франческо Ачерби
31′
31
Янн Биссек
32
Федерико Димарко
83′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
11′
7
Петр Зелиньски
22
Генрих Мхитарян
57′
83′
8
Петар Сучич
9
Маркус Тюрам
83′
14
Анж-Йоан Бонни
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
73′
22
Юго Экитике
39′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
2
Джо Гомес
68′
12
Конор Брэдли
9
Александер Исак
68′
7
Флориан Вирц
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти