«Идиоты вечера». Легенда «Марселя» — о вылете команды из ЛЧ

Накануне «Марсель» в матче заключительного тура общего этапа ЛЧ проиграл «Брюгге» со счетом 0:3. Французский клуб по итогам 8-туров оказался на 25-м месте в турнирной таблице. В параллельном матче португальская «Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 4:2. Благодаря разнице забитых и пропущенных мячей «Бенфика» поднялась на 24-ю строчку, выйдя в стыковой раунд турнира, а «Марсель» не попал в плей-офф.
— Честно говоря, я не знаю, что сказать. Казалось невозможным не пройти общий раунд. Это позор для «Марселя» в Лиге чемпионов. Я уже комментировал кампанию с нулевым количеством очков (в 2014 году). А теперь мы первая французская команда, которая не прошла квалификацию в этом новом формате, где проходят все.
Как мы могли так проиграть «Брюгге»? Мы — главные идиоты вечера, я сыт по горло. Будучи болельщиком «Марселя»… Зачем я это делаю в 62 года? Зачем я расстраиваюсь из-за таких матчей? Обычно люди отстраняются от результатов, — приводит слова Ди Меко RMC Sport.
Эрик Ди Меко в 1993 году в составе «Марселя» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Милан» со счетом 1:0.
Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля. Ответные — 24 и 25 февраля.
Иван Леко
Роберто Де Дзерби
Мамаду Дьякон
(Александр Станкович)
4′
Ромео Верман
(Александр Станкович)
11′
Александр Станкович
(Карлуш Боржеш)
79′
22
Симон Миньоле
65
Хоакин Сейс
9
Карлуш Боржеш
15
Рафаэль Оньедика
44
Брэндон Мехеле
20
Ханс Ванакен
50′
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
17
Ромео Верман
85′
10
Хуго Ветлесен
67
Мамаду Дьякон
69′
8
Христос Тзолис
4
Хоэль Ордоньес
72′
58
Йорне Спилерс
25
Александр Станкович
85′
7
Николо Тресольди
1
Херонимо Рульи
21
Найеф Агерд
5
Леонардо Балерди
22
Тимоти Веа
32
Факундо Медина
10
Мэйсон Гринвуд
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
62
Микаэль Мурильо
22′
53′
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Амин Гуири
80′
87′
17
Мэтт О`Райли
20
Хамед Траоре
46′
14
Игор Пайшан
19
Жоффре Кондогбья
87′
26
Билаль Надир
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти