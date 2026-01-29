Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

«Идиоты вечера». Легенда «Марселя» — о вылете команды из ЛЧ

Бывший игрок «Марселя» Эрик Ди Меко обрушился с критикой на команду после вылета французского клуба из Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Марсель» в матче заключительного тура общего этапа ЛЧ проиграл «Брюгге» со счетом 0:3. Французский клуб по итогам 8-туров оказался на 25-м месте в турнирной таблице. В параллельном матче португальская «Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 4:2. Благодаря разнице забитых и пропущенных мячей «Бенфика» поднялась на 24-ю строчку, выйдя в стыковой раунд турнира, а «Марсель» не попал в плей-офф.

— Честно говоря, я не знаю, что сказать. Казалось невозможным не пройти общий раунд. Это позор для «Марселя» в Лиге чемпионов. Я уже комментировал кампанию с нулевым количеством очков (в 2014 году). А теперь мы первая французская команда, которая не прошла квалификацию в этом новом формате, где проходят все.

Как мы могли так проиграть «Брюгге»? Мы — главные идиоты вечера, я сыт по горло. Будучи болельщиком «Марселя»… Зачем я это делаю в 62 года? Зачем я расстраиваюсь из-за таких матчей? Обычно люди отстраняются от результатов, — приводит слова Ди Меко RMC Sport.

Эрик Ди Меко в 1993 году в составе «Марселя» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Милан» со счетом 1:0.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля. Ответные — 24 и 25 февраля.

Брюгге
3:0
Первый тайм: 2:0
Марсель
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Ян Брейдел
Главные тренеры
Иван Леко
Роберто Де Дзерби
Голы
Брюгге
Мамаду Дьякон
(Александр Станкович)
4′
Ромео Верман
(Александр Станкович)
11′
Александр Станкович
(Карлуш Боржеш)
79′
Составы команд
Брюгге
22
Симон Миньоле
65
Хоакин Сейс
9
Карлуш Боржеш
15
Рафаэль Оньедика
44
Брэндон Мехеле
20
Ханс Ванакен
50′
64
Кириани Саббе
85′
41
Юго Сике
17
Ромео Верман
85′
10
Хуго Ветлесен
67
Мамаду Дьякон
69′
8
Христос Тзолис
4
Хоэль Ордоньес
72′
58
Йорне Спилерс
25
Александр Станкович
85′
7
Николо Тресольди
Марсель
1
Херонимо Рульи
21
Найеф Агерд
5
Леонардо Балерди
22
Тимоти Веа
32
Факундо Медина
10
Мэйсон Гринвуд
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
62
Микаэль Мурильо
22′
53′
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Амин Гуири
80′
87′
17
Мэтт О`Райли
20
Хамед Траоре
46′
14
Игор Пайшан
19
Жоффре Кондогбья
87′
26
Билаль Надир
Статистика
Брюгге
Марсель
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
18
Удары в створ
5
9
Угловые
4
10
Фолы
10
9
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти