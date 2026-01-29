Бывший тренер «Спартака» может возглавить мадридский «Реал»

Унаи Эмери подписал контракт с московским «Спартаком» летом 2012 года, он был рассчитан на два года. Однако, уже в ноябре 2012 года испанский специалист покинул свой пост после разгромного поражения со счетом 1:5 от «Динамо» в рамках 17-го тура чемпионата России.