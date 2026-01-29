Бывший тренер «Спартака» может возглавить мадридский «Реал»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.26
П2
6.90
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.79
П2
3.39
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.63
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.28
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.75
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.54
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.54
П2
1.56
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.08
П2
1.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.81
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.57
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.59
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.14
П2
1.41
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.50
П2
7.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.79
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.65
П2
2.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
12.00

Бывший тренер «Спартака» может возглавить мадридский «Реал»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить мадридский «Реал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, именно бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери будет рассматриваться в качестве приоритетного кандидата, если мадридский клуб решит сменить наставника в конце нынешнего сезона. Как сообщает источник, переговоры о возможности назначения испанца состоялись несколько дней назад.

После увольнения Хаби Алонсо в начале января пост главного тренера «Реала» занял Альваро Арбелоа.

54-летний Унаи Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу» с 2022 года. Также Эмери возглавлял клубы Ла Лиги — «Альмерию», «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.

Унаи Эмери подписал контракт с московским «Спартаком» летом 2012 года, он был рассчитан на два года. Однако, уже в ноябре 2012 года испанский специалист покинул свой пост после разгромного поражения со счетом 1:5 от «Динамо» в рамках 17-го тура чемпионата России.

Накануне «Реал» во встрече восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил «Бенфике» (2:4) и выпал из числа 8 команд, которые напрямую вышли в ⅛ финала Лиги чемпионов. В стыковых матчах «Реал» сыграет с лиссабонской «Бенфикой» или норвежским клубом «Буде-Глимт».

Бенфика
4:2
Первый тайм: 2:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Бенфика
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Реал
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
7
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
12
6
Угловые
6
5
Фолы
11
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти