Бывший тренер «Спартака» может возглавить мадридский «Реал»

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, именно бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери будет рассматриваться в качестве приоритетного кандидата, если мадридский клуб решит сменить наставника в конце нынешнего сезона. Как сообщает источник, переговоры о возможности назначения испанца состоялись несколько дней назад.
После увольнения Хаби Алонсо в начале января пост главного тренера «Реала» занял Альваро Арбелоа.
54-летний Унаи Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу» с 2022 года. Также Эмери возглавлял клубы Ла Лиги — «Альмерию», «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.
Унаи Эмери подписал контракт с московским «Спартаком» летом 2012 года, он был рассчитан на два года. Однако, уже в ноябре 2012 года испанский специалист покинул свой пост после разгромного поражения со счетом 1:5 от «Динамо» в рамках 17-го тура чемпионата России.
Накануне «Реал» во встрече восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил «Бенфике» (2:4) и выпал из числа 8 команд, которые напрямую вышли в ⅛ финала Лиги чемпионов. В стыковых матчах «Реал» сыграет с лиссабонской «Бенфикой» или норвежским клубом «Буде-Глимт».
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти