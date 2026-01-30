ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Сельтой» в Лиге Европы

По результатам жеребьевки греческий ПАОК, за который выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, сыграет с испанской «Сельтой».
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы:
- ПАОК (Греция) — «Сельта» (Испания)
- «Фенербахче» (Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия)
- «Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия)
- «Лилль» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Селтик» (Шотландия) — «Штутгарт» (Германия)
- «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)
- «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Генк» (Бельгия)
- «Бранн» (Норвегия) — «Болонья» (Италия)
Первые стыковые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Победители выйдут в ⅛ финала Лиги Европы, куда ранее напрямую попали «Лион» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Митьюлланд» (Дания), «Бетис» (Испания), «Порту», «Брага» (оба — Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия).
Плей-офф Лиги Европы стартует 12 марта. Решающий матч турнира состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.