ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Сельтой» в Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в ⅛ финала плей-офф Лиги Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По результатам жеребьевки греческий ПАОК, за который выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, сыграет с испанской «Сельтой».

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы:

  • ПАОК (Греция) — «Сельта» (Испания)
  • «Фенербахче» (Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия)
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия)
  • «Лилль» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия)
  • «Селтик» (Шотландия) — «Штутгарт» (Германия)
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)
  • «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Генк» (Бельгия)
  • «Бранн» (Норвегия) — «Болонья» (Италия)

Первые стыковые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Победители выйдут в ⅛ финала Лиги Европы, куда ранее напрямую попали «Лион» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Митьюлланд» (Дания), «Бетис» (Испания), «Порту», «Брага» (оба — Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия).

Плей-офф Лиги Европы стартует 12 марта. Решающий матч турнира состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.