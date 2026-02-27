Ричмонд
Определились пары ⅛ финала Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка ⅛ финала плей-офф Лиги конференций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

По ее итогам были определены пары соперников по ⅛ финала и сетка турнира вплоть до решающего матча.

Целе«, за который выступает российский полузащитник Никита Иосифов, сыграет против афинского АЕКа, который возглавляет бывший главный тренер “Локомотива” Марко Николич.

Результаты жеребьевки ⅛ финала Лиги конференций:

  • «Лех» (Польша) — «Шахтер» (Украина)
  • АЗ (Нидерланды) — «Спарта» (Чехия)
  • «Кристал Пэлас» (Англия) — «АЕК Ларнака» (Кипр)
  • «Фиорентина» (Италия) — «Ракув» (Польша)
  • «Самсунспор» (Турция) — «Райо Вальекано» (Испания)
  • «Целе» (Словения) — «АЕК Афины» (Греция)
  • «Сигма» (Чехия) — «Майнц» (Германия)
  • «Риека» (Хорватия) — «Страсбур» (Франция)

Первые матчи будут сыграны 12 марта, ответные — 19 марта. Команды, указанные первыми в парах, проведут стартовые матчи на своем поле, а завершать противостояние будут в гостях.

Четвертьфиналы пройдут 9 и 16 апреля, полуфиналы — 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.

Действующим победителем турнира является лондонский «Челси», который в прошлогоднем финале обыграл «Бетис» (4:1).