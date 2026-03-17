«Байер» в соцсети пошутил по поводу угловых в матче с «Арсеналом»

Пресс-служба «Байера» в соцсети опубликовала шуточное фото на тему угловых перед ответным матчем с «Арсеналом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.
На фото убраны угловые отметки на домашнем стадионе лондонцев. «Так-то лучше», — написано под фото.
Шутки немецкого клуба связаны с лидерством «Арсенала» по голам с угловых в этом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Микеля Артеты с этих стандартов забила уже 16 мячей.
Еще немецкий клуб высмеял новость о том, что главный тренер «Арсенала» Артета планирует проводить тренировки в полной темноте, для развития инстинкта убийцы. Футболисты «Байера» на опубликованном фото стоят с надетыми налобными фонарями.
«В случае, если придется играть в полной темноте», — говорится под фото.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится сегодня, 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.