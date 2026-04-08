«Арсенал» обыграл «Спортинг» благодаря голу в добавленное время

Матч прошел на домашней арене «Спортинга». Единственный гол на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Кай Хаверц.
«Забить гол в концовке — это всегда приятно, особенно если на трибунах есть болельщики и это приносит команде результат. На следующей неделе предстоит выполнить еще много работы, но этот результат, безусловно, пойдет нам на пользу.
Сегодня шла достаточно открытая игра, но, думаю, на протяжении большей части матча мы неплохо контролировали игру. Футбол и состоит из таких моментов. Думаю, в целом провели хороший матч и можем гордиться собой. Теперь надо восстановиться, ведь следующая встреча уже в субботу», — приводит слова Хавертца пресс-служба УЕФА.
На 65-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди забил мяч в ворота «Спортинга», но гол был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.
Ответная встреча между командами пройдет 15 апреля в Лондоне. Победитель по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов встретится с каталонской «Барселоной» или мадридским «Атлетико».
Руй Боржеш
Микель Артета
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти