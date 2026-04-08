«Арсенал» обыграл «Спортинг» благодаря голу в добавленное время

Лондонский «Арсенал» одержал победу над лиссабонским «Спортингом» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел на домашней арене «Спортинга». Единственный гол на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Кай Хаверц.

«Забить гол в концовке — это всегда приятно, особенно если на трибунах есть болельщики и это приносит команде результат. На следующей неделе предстоит выполнить еще много работы, но этот результат, безусловно, пойдет нам на пользу.

Сегодня шла достаточно открытая игра, но, думаю, на протяжении большей части матча мы неплохо контролировали игру. Футбол и состоит из таких моментов. Думаю, в целом провели хороший матч и можем гордиться собой. Теперь надо восстановиться, ведь следующая встреча уже в субботу», — приводит слова Хавертца пресс-служба УЕФА.

На 65-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди забил мяч в ворота «Спортинга», но гол был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Ответная встреча между командами пройдет 15 апреля в Лондоне. Победитель по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов встретится с каталонской «Барселоной» или мадридским «Атлетико».

Спортинг
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Жозе Алваладе
Главные тренеры
Руй Боржеш
Микель Артета
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
Составы команд
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Статистика
Спортинг
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
5
4
Угловые
3
4
Фолы
11
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти