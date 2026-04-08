Тренер «Спортинга»: Мы контролировали ход игры с «Арсеналом»

Матч прошел на домашней арене «Спортинга». Единственный гол на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Кай Хаверц. На 65-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди отправил мяч в ворота «Спортинга», но гол был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.
«Была во многом равная игра даже с точки зрения владения мячом. У нас были более опасные голевые моменты. Мы контролировали ход игры, честно говоря, очень рад за наших футболистов. Рад тому, что мы показали на поле. За 92 минуты у нас было три-четыре очевидных момента. У них — ни одного, если не считать незасчитанного гола. Нам просто надо было действовать у чужих ворот чуть настойчивее. Таков футбол. Продолжим верить, что положительный исход для нас возможен», — приводит слова Боржеша пресс-служба УЕФА.
Ответная встреча между командами пройдет 15 апреля в Лондоне. Победитель по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов встретится с каталонской «Барселоной» или мадридским «Атлетико».
Руй Боржеш
Микель Артета
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
