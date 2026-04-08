Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.70
П2
2.44
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.70
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.25
П2
4.24
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Тренер «Спортинга»: Мы контролировали ход игры с «Арсеналом»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал поражение клуба в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала» (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел на домашней арене «Спортинга». Единственный гол на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Кай Хаверц. На 65-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди отправил мяч в ворота «Спортинга», но гол был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

«Была во многом равная игра даже с точки зрения владения мячом. У нас были более опасные голевые моменты. Мы контролировали ход игры, честно говоря, очень рад за наших футболистов. Рад тому, что мы показали на поле. За 92 минуты у нас было три-четыре очевидных момента. У них — ни одного, если не считать незасчитанного гола. Нам просто надо было действовать у чужих ворот чуть настойчивее. Таков футбол. Продолжим верить, что положительный исход для нас возможен», — приводит слова Боржеша пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между командами пройдет 15 апреля в Лондоне. Победитель по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов встретится с каталонской «Барселоной» или мадридским «Атлетико».

Спортинг
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Жозе Алваладе
Главные тренеры
Руй Боржеш
Микель Артета
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
Составы команд
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Статистика
Спортинг
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
5
4
Угловые
3
4
Фолы
11
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти