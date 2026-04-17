Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.49
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.33
П2
4.60
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.66
П2
1.53
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
8.50
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.35
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.79
П2
12.50
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.78
П2
6.40

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Футболист мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Французский форвард забил гол в ответном матче ¼ финала с «Реалом» (4:3).

На награду также претендовали Мартин Субименди («Арсенал»), Дани Ольмо («Бавария») и Усман Дембеле («ПСЖ»).

Олисе в Лиге чемпионов сезона-2025/26 провел 11 матчей, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Майклу Олисе 24 года. Ранее он играл за английские клубы «Рединг» и «Кристал Пэлас». В клуб из Мюнхена игрок сборной Франции перешел летом 2024 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов фунтов.