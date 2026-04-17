Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Французский форвард забил гол в ответном матче ¼ финала с «Реалом» (4:3).
На награду также претендовали Мартин Субименди («Арсенал»), Дани Ольмо («Бавария») и Усман Дембеле («ПСЖ»).
Олисе в Лиге чемпионов сезона-2025/26 провел 11 матчей, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
Майклу Олисе 24 года. Ранее он играл за английские клубы «Рединг» и «Кристал Пэлас». В клуб из Мюнхена игрок сборной Франции перешел летом 2024 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов фунтов.