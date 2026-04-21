Дзагоев: Лет 10 понадобится, чтобы вернуться на былые позиции

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказался о падении уровня российского футбола из-за отстранения от международных турниров.

Алан Дзагоев признался, что сейчас ему не хватает таких эмоций, которые приносила Лига чемпионов.

«По себе помню: первый матч в группе ЛЧ — кажется, все очень быстро. Со второй игры уже привыкаешь к этим скоростям и начинаешь намного быстрее мыслить, соображать. Потом в чемпионате России против “Зенита” или “Спартака” уже ловишь себя на мысли: “Как же все медленно!” Конечно, Лиги чемпионов, этого антуража, полных “Лужников” сегодня очень не хватает. Все соскучились», — передает слова Дзагоева «Чемпионат».

Футболист завершил карьеру в ноябре 2023 года. Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. С командой он три раза выиграл чемпионат России, четыре раза завоевал Кубок страны и три раза стал обладателем Суперкубка России. Сезон-2022/23 Дзагоев провел в выступавшем в Первой лиге казанском «Рубине».

В составе сборной России полузащитник провел 59 матчей и забил девять мячей. На международной арене он принял участие в Евро-2012 и на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах.