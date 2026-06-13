В «Спартаке» оценили шансы клуба на победу в ЛЧ

«Фантазировать можно о чем угодно. Я был на финале Лиги чемпионов, индивидуальная стоимость восьми футболистов из составов обеих команд превышала стоимость не только “Спартака”, но и “Зенита”. Говорить, что мы готовы к борьбе за победу в Лиге чемпионов, будет перебором. Дайте срок», — сказал Некрасов.