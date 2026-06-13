В «Спартаке» оценили шансы клуба на победу в ЛЧ

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил, смогла бы московская команда с нынешним составом бороться за призовые места в еврокубках, сообщает РИА Новости.
Некрасов ответил, что рассуждать о возможной победе «Спартака» в Лиге чемпионов сейчас преждевременно. По его словам, разница в стоимости составов с ведущими европейскими клубами остается слишком большой.
«Фантазировать можно о чем угодно. Я был на финале Лиги чемпионов, индивидуальная стоимость восьми футболистов из составов обеих команд превышала стоимость не только “Спартака”, но и “Зенита”. Говорить, что мы готовы к борьбе за победу в Лиге чемпионов, будет перебором. Дайте срок», — сказал Некрасов.
Российские клубы с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА. Из-за этого команды РПЛ не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
«Спартак» в сезоне-2025/26 выступал в чемпионате России под руководством Хуана Карлоса Карседо. Ранее Некрасов положительно оценивал игру команды при испанском специалисте.