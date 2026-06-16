Состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 2026/27

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.
В процедуре участвовали 12 команд — шесть сеяных и шесть несеяных.
- «Динамо» Киев (Украина) — «Университатя Клуж» (Румыния)
- «Карабах» (Азербайджан) — «Вестри» (Исландия)
- «Хайдук» (Хорватия) — «Жилина» (Словакия)
- ЦСКА София (Болгария) — «Дерри Сити» (Северная Ирландия)
- «Шериф» (Молдова) — «Алюминий» (Словения)
- «Войводина» (Сербия) — «Ференцварош» (Венгрия)
Первые встречи первого отборочного раунда Лиги Европы состоятся 9 июля, ответные игры запланированы на 16 июля.