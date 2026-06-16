Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.17
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Аргентина
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
17.06
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Саудовская Аравия
1
:
Уругвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иран
2
:
Новая Зеландия
2
П1
X
П2

Состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 2026/27

Первые встречи состоятся 9 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

В процедуре участвовали 12 команд — шесть сеяных и шесть несеяных.

  • «Динамо» Киев (Украина) — «Университатя Клуж» (Румыния)
  • «Карабах» (Азербайджан) — «Вестри» (Исландия)
  • «Хайдук» (Хорватия) — «Жилина» (Словакия)
  • ЦСКА София (Болгария) — «Дерри Сити» (Северная Ирландия)
  • «Шериф» (Молдова) — «Алюминий» (Словения)
  • «Войводина» (Сербия) — «Ференцварош» (Венгрия)

Первые встречи первого отборочного раунда Лиги Европы состоятся 9 июля, ответные игры запланированы на 16 июля.