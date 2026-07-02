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СМИ: В турнирах УЕФА не будут удалять за споры с прикрытым ртом

Правило направлено на борьбу с оскорблениями и дискриминацией.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил своим ассоциациям-членам о том, что в соревнованиях под эгидой организации не будут удалять футболистов за споры с прикрытым ртом, сообщает The Athletic.

В апреле Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником. Правило уже дважды было применено на проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира: были удалены полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон в матче группового этапа с командой Турции (1:0) и защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье в матче 1/16 финала против мексиканцев (0:2).

УЕФА в четверг уведомил ассоциации, что не будет следовать новому правилу, и рекомендует судьям действовать по собственному усмотрению. Руководящий орган европейского футбола заявил, что игроку следует показывать желтую карточку в случае «попытки скрыть свои слова в качестве акта неспортивного поведения». Подчеркивается, что такие меры «не препятствуют дальнейшим разбирательствам, которые могут последовать в связи с таким поведением».

Новое правило IFAB направлено на борьбу с оскорбительным и дискриминационным поведением. Так, 17 февраля матч Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и португальской «Бенфикой» после забитого Винисиусом Жуниором мяча был прерван почти на 10 минут. Причиной послужила перепалка бразильца с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни: Винисиус пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. В ходе перепалки Престианни прикрывал рот футболкой. Винисиус направился в сторону раздевалки, чтобы в знак протеста покинуть поле, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.