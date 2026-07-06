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Глава РФС: Санкт-Петербург и Казань примут финал ЛЧ и Суперкубок

Александр Дюков заявил об устной договоренности с УЕФА о том, что после снятия санкций Санкт‑Петербург и Казань получат право на проведение еврокубковых финалов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА — в Казани в 2023‑м. Обе игры были перенесены в другие города после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года на неопределенный срок отстранили сборные России и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.

У Российского футбольного союза (РФС) есть устная договоренность с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что после снятия санкций Санкт-Петербург и Казань примут матчи, которые были запланированы к проведению в России, заявил президент РФС Александр Дюков.

— У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести, — сказал Дюков «Матч ТВ».

Россия принимала финалы Кубка УЕФА‑1999 и Лиги чемпионов‑2008, обе игры прошли в Москве на стадионе «Лужники».