Глава РФС: Санкт-Петербург и Казань примут финал ЛЧ и Суперкубок

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА — в Казани в 2023‑м. Обе игры были перенесены в другие города после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года на неопределенный срок отстранили сборные России и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.