Домашние матчи клубов РПЛ в еврокубках могут пройти в Казахстане

«По моей информации, клубы РПЛ уже начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних матчей еврокубков в Казахстане. Речь идет о следующем сезоне и сценарии, при котором УЕФА вновь допустит российские клубы к своим турнирам, но обяжет их проводить домашние встречи на нейтральной территории. Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведется», — написал Аманбаев в своем телеграм-канале.