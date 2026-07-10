Домашние матчи клубов РПЛ в еврокубках могут пройти в Казахстане

По данным источника, российские клубы подготовили план действия, в случае, если УЕФА допустит их до участия в турнирах под своей эгидой.
«По моей информации, клубы РПЛ уже начали предварительные переговоры о проведении своих возможных домашних матчей еврокубков в Казахстане. Речь идет о следующем сезоне и сценарии, при котором УЕФА вновь допустит российские клубы к своим турнирам, но обяжет их проводить домашние встречи на нейтральной территории. Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведется», — написал Аманбаев в своем телеграм-канале.
«Главными кандидатами на проведение таких матчей являются Алматы, Актобе и Шымкент. Выбор объясняется тем, что ведущие клубы РПЛ традиционно выступают на натуральном газоне, а стадионы в этих городах соответствуют необходимым требованиям. Если этот сценарий реализуется, Казахстан может принять матчи с участием таких клубов, как “Зенит”, “Спартак”, ЦСКА, “Динамо” и других представителей РПЛ», — добавил журналист.
Российские команды отстранены от участия в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций) с 2022 года. Ранее стало известно, что УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубковых турниров на сезон-2026/27.